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Закон про олігархів та зміни до держбюджету: що сьогодні розгляне Рада

Автор: Инна Собора

Сьогодні народні депутати збираються на пленарне засідання Верховної ради. Воно почнеться о 10:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Нардепи планують розглянути низку законопроектів, серед яких будуть:

  • 5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (друге читання)
  • 5600 - про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (друге читання)
  • 6052 - про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів (перше читання)
  • 5148 - про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми (перше читання)
  • 4046 - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств (друге читання)
  • 5719 - про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (перше читання)
  • 4428 - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва (перше читання)
  • 4612 - про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" щодо гарантій адвокатської діяльності (перше читання)
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