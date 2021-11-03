Закон об олигархах не имеет права на существование, - нардеп

Закон об олигархах бессмыслен и не имеет права на существование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Сергея Рахманина.

"Моя точка зрения не изменилась, я считаю этот закон бессмысленным. Процедуру, которую предложили считаю не совершенной. Закон не имеет права на существование, если говорить о законодательном спаме, это же типичный пример его", - заявил Рахманин в эфире телеканала "Украина 24".