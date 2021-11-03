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Закон про олігархів не має права на існування, - нардеп

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Київ, Середа 03 листопада 2021 17:08
Закон про олігархів не має права на існування, - нардеп Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Закон про олігархів безглуздий і не має права на існування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Сергія Рахманіна.

"Моя точку зору не змінилась, я вважаю цей закон безглуздим. Процедуру, яку запропонували вважаю не досконалою. Закон не має права на існування, якщо говорити про законодавчий спам, це ж типовий приклад його", - заявив Рахманін в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

3 листопада Верховна рада переголосувала проект закону, щоб виправити помилки, допущені під час голосування 23 вересня.

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Дмитро Разумков
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