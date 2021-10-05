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Закон об олигархах не имеет ничего общего с борьбой против них, - эксперт

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Киев, Вторник 05 октября 2021 10:31
Закон об олигархах не имеет ничего общего с борьбой против них, - эксперт Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Закон об олигархах имеет исключительно пиарный характер и не имеет ничего общего с борьбой против них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-заместителя министра экономики Максима Нефедова в интервью Янине Соколовой.

"Мне кажется, что это носит исключительно пиарный эффект и точно не какой-то реально существенный", - заявил Нефедов.

Он отметил, что введение перечней или реестров олигархов не имеет никакой практической пользы.

"У нас борьба с олигархами, действительно, это что-то вроде спортивной рыбалки, когда государство декларирует страшную борьбу, после чего говорят, что государственный бюджет возрастет в результате этой борьбы на целых 0,3%, то есть мы страшно побороли олигархов, мы включим их в какие списки и будем писать об этом на веб-сайтах. Это опять-таки "страшный результат" в кавычках", - добавил экс-замминистра.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

Процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и затребовал финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.

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Дмитрий Разумков
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