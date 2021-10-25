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Закон об олигархах не будет работать в проголосованной парламентом редакции, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Скандальный закон об олигархах не будет работать из-за грубых нарушений при его принятии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога Андрея Рудыка.

"Мы прекрасно должны понимать, что законопроект в таком виде действовать в принципе не будет. Я молчу уже о вопросах антиконституционности, которые уже проговаривались не один раз. А именно с точки зрения выполнения этого закона. Его просто нельзя будет выполнить, очевидно", - отметил политолог в эфире телеканала "Украина24".

Эксперт убежден, что любое решение СНБО или НАПК в рамках реализации этого закона будет запросто обжаловано в суде.

"Ответственность за это, безусловно, будет брать тот, кто его подпишет в данном случае. Начиная от главы Верховной рады и заканчивая президентом", - добавил Рудык.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Западные дипломаты и эксперты заявили о рисках для свободы слова, поскольку закон ограничивает право бизнеса владеть СМИ.

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Дмитрий Разумков