Закон об олигархах не будет работать в проголосованной парламентом редакции, - эксперт

Скандальный закон об олигархах не будет работать из-за грубых нарушений при его принятии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога Андрея Рудыка.

"Мы прекрасно должны понимать, что законопроект в таком виде действовать в принципе не будет. Я молчу уже о вопросах антиконституционности, которые уже проговаривались не один раз. А именно с точки зрения выполнения этого закона. Его просто нельзя будет выполнить, очевидно", - отметил политолог в эфире телеканала "Украина24".

Эксперт убежден, что любое решение СНБО или НАПК в рамках реализации этого закона будет запросто обжаловано в суде.

"Ответственность за это, безусловно, будет брать тот, кто его подпишет в данном случае. Начиная от главы Верховной рады и заканчивая президентом", - добавил Рудык.