Закон про олігархів не буде працювати в проголосованій парламентом редакції, - експерт

Скандальний закон про олігархів не буде працювати через грубі порушення під час його прийняття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політолога Андрія Рудика.

"Ми прекрасно маємо розуміти, що законопроект в такому вигляді діяти в принципі не буде. Я мовчу вже про питання антиконституційності, які вже проговорювалися не один раз. А саме з точки зору виконання цього закону. Його просто не можна буде виконати, очевидно", - зазначив політолог в ефірі телеканалу "Україна24".

Експерт переконаний, що будь-яке рішення РНБО чи НАЗК в рамках реалізації цього закону буде запросто оскаржене в суді.

"Відповідальність за це, безумовно, буде брати той, хто його підпише в даному випадку. Починаючи від голови Верховної ради і закінчуючи президентом", - додав Рудик.