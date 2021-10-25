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Закон про олігархів не буде працювати в проголосованій парламентом редакції, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Скандальний закон про олігархів не буде працювати через грубі порушення під час його прийняття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політолога Андрія Рудика.

"Ми прекрасно маємо розуміти, що законопроект в такому вигляді діяти в принципі не буде. Я мовчу вже про питання антиконституційності, які вже проговорювалися не один раз. А саме з точки зору виконання цього закону. Його просто не можна буде виконати, очевидно", - зазначив політолог в ефірі телеканалу "Україна24".

Експерт переконаний, що будь-яке рішення РНБО чи НАЗК в рамках реалізації цього закону буде запросто оскаржене в суді.

"Відповідальність за це, безумовно, буде брати той, хто його підпише в даному випадку. Починаючи від голови Верховної ради і закінчуючи президентом", - додав Рудик.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Західні дипломати і експерти заявили про ризики для свободи слова, оскільки закон обмежує право бізнесу володіти ЗМІ.

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Дмитро Разумков