Закон об олигархах будет иметь последствия для свободы слова, - Рудык

Закон об олигархах будет иметь серьезные последствия для свободы слова в Украине и позволит власти установить контроль над независимыми СМИ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог лидера партии "Голос" Киры Рудык для Atlantic Council .

"Аспекты закона, касающиеся собственности на СМИ, имеют серьезные последствия для свободы слова. После того, как закон вступит в силу в мае 2022 года, он потенциально позволит власти затыкать рот украинским СМИ", - считает Рудык.

Отмечается, что закон про олигархов является еще одним свидетельством консолидации власти, которая угрожает подорвать политическую конкуренцию.

По ее мнению, уже есть тревожные признаки нежелательного вмешательства власти в работу СМИ.

"Хотя усилия по борьбе с российской дезинформацией признаны как в Украине, так и международным сообществом как необходимые, также были попытки преследовать отдельных журналистов после критики власти. Вызывают также удивление и уголовные дела против ряда телеканалов", - добавляет Рудык.