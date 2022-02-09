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Закон про олігархів матиме наслідки для свободи слова, - Рудик

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Київ, Середа 09 лютого 2022 13:53
Закон про олігархів матиме наслідки для свободи слова, - Рудик Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Закон про олігархів матиме серйозні наслідки для свободи слова в Україні та дозволить владі встановити контроль над незалежними ЗМІ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог лідера партії "Голос" Кіри Рудик для Atlantic Council.

"Аспекти закону, що стосуються власності на ЗМІ, мають серйозні наслідки для свободи слова. Після того, як закон набуде чинності у травні 2022 року, він потенційно дозволить владі затикати рота українським ЗМІ", - вважає Рудик.

Зазначається, що закон про олігархів є ще одним свідченням консолідації влади, яка загрожує підірвати політичну конкуренцію.

На її думку, вже є тривожні ознаки небажаного втручання влади у роботу ЗМІ.

"Хоча зусилля щодо боротьби з російською дезінформацією визнані як в Україні, так і міжнародною спільнотою як необхідні, також були спроби переслідувати окремих журналістів після критики влади. Викликають також здивування та кримінальні справи проти низки телеканалів", - додає Рудик.

Нагадаємо, у вересні 2021 року парламент ухвалив президентський закон про олігархів. Він був підписаний через 2 місяці, у листопаді.

Закон опосередковано забороняє громадянам з активами понад певну суму володіти ЗМІ. В іншому випадку ці громадяни будуть схильні до низки обмежень. Рішення про призначення тієї чи іншої особи олігархом ухвалює РНБО.

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Кіра Рудик
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