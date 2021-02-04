Закон об общественном здоровье: ВР хочет определить полномочия главного санврача

Верховная рада приняла за основу законопроект о системе общественного здоровья. Речь идет о проекте закона №4142.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 242 нардепа.

Этот закон вводит на законодательном уровне понятие "общественное здоровье" как сферу знаний и организованную деятельность субъектов в системе общественного здоровья по укреплению здоровья, предотвращению болезней и увеличению продолжительности жизни.

Документ определяет и разграничивает полномочия Кабинета министров, Министерства здравоохранения Украины, других центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в системе общественного здоровья.

В законе прописано создание Координационного совета по вопросам общественного здоровья как постоянного консультативного органа Минздрава по вопросам общественного здоровья.

Проект определяет полномочия главного государственного санитарного врача Украины.

Главный санврач, в частности, дает обязательные к выполнению поручения центральным органам исполнительной власти по проведению внеочередных мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением требований санитарного законодательства.

Он от имени Минздрава инициирует перед Кабинетом министров вопрос установления карантина.

Также главный санврач инициирует созыв неотложного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для принятия соответствующих решений, если по результатам эпиднадзора установлено, что бездействие или введение недостаточных ограничительных мер грозят ухудшением эпидемической ситуации.

Кроме того, главный санврач по согласованию с министром здравоохранения назначает на должность и увольняет с должности главных санитарных врачей соответствующей административно-территориальной единицы. Он дает им поручения по участию в расследовании случаев инфекционных болезней, массовых неинфекционных болезней, поражений и отравлений локального уровня.

Подчеркнем, из закона к повторному первому чтению убрали нормы об обязательности вакцинации.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может ввести в стране паспорта вакцинации. Это возможно в случае соответствующей рекомендации от Всемирной организации здравоохранения.