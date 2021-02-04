Закон про громадське здоров'я: ВР хоче визначити повноваження головного санлікаря

Верховна рада схвалила за основу законопроект про систему громадського здоров'я. Йдеться про проект закону №4142.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 242 нардепи.

Цей закон вводить на законодавчому рівні поняття "громадське здоров’я" як сферу знань та організовану діяльність суб’єктів у системі громадського здоров’я щодо зміцнення здоров’я, запобігання хворобам та збільшення тривалості життя.

Документ визначає і розмежовує повноваження Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров’я України, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі громадського здоров’я.

У законі прописане створення Координаційної ради з питань громадського здоров’я як постійного консультативно-дорадчого органу МОЗ щодо питань громадського здоров’я.

Проект визначає повноваження головного державного санітарного лікаря України.

Головний санлікар, зокрема, дає обов’язкові до виконання доручення центральним органам виконавчої влади щодо проведення позачергових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства.

Він від імені МОЗ ініціює перед Кабінетом міністрів питання встановлення карантину.

Також головний санлікар ініціює скликання невідкладного засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для прийняття відповідних рішень, якщо за результатами епіднагляду встановлено, що бездіяльність або запровадження недостатніх обмежувальних заходів загрожують погіршенням епідемічної ситуації.

Крім того, головний санлікар за погодженням з міністром охорони здоров'я призначає на посаду та звільняє з посади головних санітарних лікарів відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Він дає їм доручення щодо участі у розслідуванні випадків інфекційних хвороб, масових неінфекційних хвороб, уражень та отруєнь локального рівня.

Підкреслимо, із закону до повторного першого читання прибрали норми щодо обов'язковості вакцинації.

Нагадаємо, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна може ввести в країні паспорти вакцинації. Це можливо в разі відповідної рекомендації від Всесвітньої організації охорони здоров'я.