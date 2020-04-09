Закон "О медиа" не содержит коррупционных рисков, - комитет Рады

Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект №2693 "О медиа" таким, что не содержит коррупционных рисков. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, члены комитета рассмотрели законопроект №2693 и альтернативный к нему проект закона №2693-1 "О медиа в Украине".

"Комитет принял решение признать законопроекты соответствующими требованиям антикоррупционного законодательства с замечаниями по согласованию их положений с законом "О предотвращении коррупции", уточнению оснований для наложения штрафов и ряда других", - указано в сообщении.

Напомним, замглавы Верховной рады Елена Кондратюк выступает за продолжение обсуждения и создание рабочей группы для доработки законопроекта №2693 "О медиа". По ее мнению, необходимо выработать взвешенный вариант законопроекта совместно с профессиональным сообществом, прежде чем выносить этот вопрос на рассмотрение парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики отмечал необходимость доработки закона "О медиа".

При этом комитет по вопросам свободы слова рекомендовал Верховной раде Украины принять за основу законопроект №2693 "О медиа".