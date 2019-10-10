Закон о невключении дезертиров в численность ВСУ передали на подпись президенту

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект ранее одобрил глава парламента

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы, в частности регулируется вопрос включения дезертиров в численность Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Ранее проект закона подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Закон признает военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, которые дезертировали из ВСУ и других формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ. При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Напомним, нардепы поддержали этот проект закона во втором чтении 3 октября. Документ одобрили 287 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 сентября Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы. За него проголосовали 275 нардепов.

Добавим, в осенней кампании 2019 года на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины будут призваны 15 тыс. 200 новобранцев.