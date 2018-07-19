Закон про нацбезпеку поглибить військову співпрацю України та США, - Пентагон

У Пентагоні підкреслили незмінність підходів США щодо України

Представник міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лора Купер заявила, що закон "Про національну безпеку України", прийнятий українським парламентом, став важливим кроком на шляху поглиблення військово-технічної співпраці України та Сполучених Штатів. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, глава комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з в.о. заступника помічника міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лорою Купер. Під час зустрічі сторони обговорили подальше двостороннє співробітництво у сфері безпеки та оборони.

"Лора Купер високо оцінила прийнятий Верховною радою України закон "Про національну безпеку України". На її думку, він став важливим кроком на шляху поглиблення військово-технічної співпраці між двома державами", - сказано у повідомленні.

Крім того, було наголошено на важливості подальшої лібералізації системи оборонних закупівель та продовження реформування сектору безпеки і оборони.

Представниця Пентагону підкреслила незмінність підходів Штатів щодо України.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зазначав, що прийняття закону про нацбезпеку наблизить українську державу до альянсу.

8 липня закон України "Про національну безпеку" набув чинності.