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Закон о нацбезопасности в ближайшее время поступит на подпись Порошенко

НовостиПолитика    26.06.2018 - 12:34
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Украина переводит весь сектор обороны и безопасности на стандарты НАТО

Закон о национальной безопасности в ближайшее время поступит на подпись президенту Украины Петру Порошенко. Об этом Порошенко заявил во время торжеств по случаю выпуска магистров Институтом международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба Порошенко.

"Первое и самое важное - это реформа сектора обороны и безопасности, создание мощной украинской армии. Это наша с вами заслуга. И мы переводим весь сектор обороны и безопасности под стандарты НАТО", - заявил Порошенко, добавив, что на прошлой неделе парламент принял его закон о национальной безопасности.

По словам главы государства, закон о нацбезопасности - это стратегическая смена сектора обороны и безопасности.

"В ближайшее время он (закон о нацбезопасности, - ред.) должен поступить мне на подпись. И это будет очень важный этап реформирования сектора обороны и безопасности", - добавил он.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что закон о нацбезопасности дает новые возможности для военного сотрудничества с США.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Служба безопасности Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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