Закон про нацбезпеку найближчим часом надійде на підпис Порошенку

Україна переводить весь сектор оборони і безпеки під стандарти НАТО

Закон про національну безпеку найближчим часом надійде на підпис президенту України Петру Порошенку. Про це Порошенко заявив під час урочистостей з нагоди випуску магістрів Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомляє прес-служба Порошенка.

"Перше і надважливе - це реформа сектору оборони і безпеки, створення потужної української армії. Це наша з вами заслуга. І ми переводимо весь сектор оборони і безпеки під стандарти НАТО", - заявив Порошенко, додавши, що минулого тижня парламент ухвалив його закон про національну безпеку.

За словами глави держави, закон про нацбезпеку - це стратегічна зміна сектору оборони і безпеки.

"Найближчим часом він (закон про нацбезпеку, - ред.) має надійти мені на підпис. І це буде дуже важливий етап реформування сектору оборони і безпеки", - додав він.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що закон про нацбезпеку дає нові можливості для військової співпраці з США.