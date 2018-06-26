Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Закон про нацбезпеку найближчим часом надійде на підпис Порошенку

НовиниПолітика    26.06.2018 - 12:34
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Україна переводить весь сектор оборони і безпеки під стандарти НАТО

Закон про національну безпеку найближчим часом надійде на підпис президенту України Петру Порошенку. Про це Порошенко заявив під час урочистостей з нагоди випуску магістрів Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомляє прес-служба Порошенка

"Перше і надважливе - це реформа сектору оборони і безпеки, створення потужної української армії. Це наша з вами заслуга. І ми переводимо весь сектор оборони і безпеки під стандарти НАТО", - заявив Порошенко, додавши, що минулого тижня парламент ухвалив його закон про національну безпеку.

За словами глави держави, закон про нацбезпеку - це стратегічна зміна сектору оборони і безпеки.

"Найближчим часом він (закон про нацбезпеку, - ред.) має надійти мені на підпис. І це буде дуже важливий етап реформування сектору оборони і безпеки", - додав він.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що закон про нацбезпеку дає нові можливості для військової співпраці з США.

Порошенко: через Угоду про асоціацію товарообіг з ЄС за рік виріс на 30% Підготовка до теракту у Харкові: підозрюваній оголосили про підозру
Теги публікації: Порошенко Петро, Служба безпеки України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся