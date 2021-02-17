Закон про "податок на Google": у СН розповіли, на які послуги розповсюджується

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від фракції "Слуга Народу" Данило Гетманцев розповів, на які послуги розповсюджується закон про "податок на Google" . Парламент схвалив його за основу.

За словами глави комітету, міжнародні компанії на кшталт Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber сплачуватимуть ПДВ за надання електронних послуг в Україні, як і вітчизняні компанії.

Законопроект №4184 покликаний збільшити надходження до бюджету.

Згідно з ним, будуть оподатковувати наступні послуги:

постачання зображень або текстів, в тому числі фотографій, електронних книжок та журналів;

постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартних ігор, включаючи постачання послуг з участі в них;

надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів;

надання у користування хмарних технологій для розміщення даних;

постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення і електронного обладнання;

надання рекламних послуг в мережі інтернет, мобільних додатках та в інших електронних ресурсах.

"Оподатковуватись будуть міжнародні компанії, які постачають послуги в Україну. Водночас для українських користувачів цих послуг - жодних податків не буде. Тобто пошук у Google чи користування соцмережами буде, як і раніше, безкоштовним", - сказано у повідомленні.