Закон про НАБУ вдарив по Зеленському: експерт пояснив, як це впливає на підтримку України

"Я думаю, що про кінець епопеї, і то відносно кінець, умовний, можна буде казати після 31 липня. Тому що автоматично, щоб приїхали депутати і все швидко проголосували, судячи з усього, не буде", - зауважив Фесенко.

Експерт підкреслив, що ситуація із голосуванням за законопроект, який передбачав підпорядкування НАБУ і САП Генеральній прокуратурі, мала "особистий інтерес" для частини депутатів.

"Одна річ, коли вони голосували за той славнозвісний законопроєкт, який підпорядковував НАБУ і САП Генпрокуратурі - там був, я б сказав, у багатьох депутатів щирий особистий інтерес. У когось, тому що вони самі під слідством, ну таких не дуже багато, десь 2-3 десятки, але тим не менш такі були", - зазначив він.

Він також додав, що були депутати, які критично ставилися до НАБУ або побоювалися, що самі можуть опинитися під слідством.

На думку експерта, новий генпрокурор діє обережніше, ніж керівник СБУ Василь Малюк, який активно підтримав законопроект і провів "спецоперацію проти НАБУ".

"Те, як реагував наш новий Генпрокурор на всю цю історію - у мене таке відчуття, що він діє достатньо гнучко. І не буде він простим виконавцем. От Малюк діяв більш активно. Він підтримав цей законопроект, і взагалі провів активну спецоперацію проти НАБУ напередодні", - сказав Фесенко.

Він вважає, що генпрокурор думає про своє політичне майбутнє, тому займає обережну позицію.

"Я думаю, що він вже теж думає про майбутнє, про те, що ситуація така достатньо токсична. Він вже молода людина, я думаю, що він піклується про своє політичне, можливо, і не тільки політичне майбутнє", - додав фахівець.

Закон призвів до політичної кризи

На його думку, нинішня ситуація стала очевидною політичною кризою, попри те, що вона не є масштабною.

"Те, що сталося, я маю на увазі протести громадськості і реакцію наших міжнародних партнерів, - все це стало проявом першої за часи повномасштабної війни з Росією певної політичної кризи. Так, це, слава Богу, не така гостра, не така масштабна криза, яка може дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію, але очевидна криза", - наголосив Фесенко.

Він вважає ухвалення антинабушного законопроекту помилкою, яка завдала шкоди президенту Володимиру Зеленському та його команді.

"Це ж вдарило по інтересах самого Зеленського і його команди. Може, ми ще не знаємо, але думаю, що будуть і негативні наслідки по рейтингах, і деякі інші негативні наслідки", - припустив він.

Окремо експерт звернув увагу на хвилю публікацій у західних ЗМІ, яка, за його словами, ще не завершилась, і на призупинення окремих траншів міжнародної допомоги Україні.

"Оця негативна хвиля публікацій західних ЗМІ - вона ще не закінчилась, продовження буде. Тут впливає на громадську думку, більш жорсткою буде позиція наших міжнародних партнерів. Те, що ви згадали - там призупинені певні транші. Це по програмі Ukraine Facility", - зазначив експерт.

Він наголосив, що ця програма є головним джерелом бюджетної підтримки України, і попередив: умови отримання допомоги відтепер будуть жорсткішими.

"Нам будуть ставити, як це було раніше, до війни, жорсткі рамки. Є конкретні завдання, і можливість отримання нових грошей залежатиме повністю від виконання цих вимог", пояснив він.

За словами Фесенка, ці вимоги стосуватимуться внутрішніх реформ і антикорупційної політики, яка буде під особливим контролем західних партнерів.