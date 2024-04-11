Закон про мобілізацію ухвалено. Короткий переказ основних нововведень

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Як ухвалювали закон і коли він набуде чинності

Вчорашній день було присвячено розгляду понад 4 000 правок, відхилених профільним комітетом з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Засідання затяглося до пізньої ночі, під кінець на ньому були лише кілька десятків нардепів. Тому жодних змін не було внесено.

Сьогодні на підтвердження ставили близько 30 комітетських правок. І всі вони набрали більшість голосів. На межі була правка, яка прибирала з проекту норму про демобілізацію, але й її підтримали 227 голосами "за".

У результаті законопроект №10449 набрав 283 голоси та був прийнятий в цілому. Результати по фракціям:

"Слуга народу" - 192

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 2

"Платформа за життя та мир" - 18

"Голос" - 16

"Відновлення України" - 16

"За майбутнє" - 12

"Довіра" - 15

Позафракційні – 12

Згідно з процедурою, спочатку закон має підписати спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, потім його передадуть на підпис президенту. Вона може затягнутися, якщо з'явиться постанова про скасування результатів голосування.

"Поки невідомо, чи хтось вноситиме постанову для блокування спікером", - зазначив нардеп Ярослав Железняк.

Новий закон про мобілізацію набуде чинності через місяць після того, як його підпише Володимир Зеленський.

Документ передбачає нові обов'язки для військовозобов'язаних українців, процес мобілізації по-новому, покарання для ухилянтів тощо далі. Нижче наводимо ключові зміни.

Без демобілізації, але із підставами для звільнення

Пропозиція про демобілізацію військових після 36 місяців служби та про ротацію була в урядовій версії. Але на прохання головкому ЗСУ Олександра Сирського її прибрали. Як пояснив представник Міноборони Дмитро Лазуткін, були "побажання Генштабу з урахуванням оперативної ситуації" на фронті. Росія наступає набагатьох напрямах, тому не можна послабити Сили оборони. Протягом 8 місяців має з'явитися окремий закон, який безпосередньо регулюватиме питання ротації та мобілізації.

Сьогодні демобілізацію остаточно прибрали із законопроекту перед голосуванням в цілому. Хоча правка про виключення була на межі провалу, оскільки її підтримали 227 голосами (при мінімально необхідних 226).

Проте звільнитися з військової служби зможуть колишні полонені (при недобровільній здачі в полон), військові, які отримали інвалідність, генерали (за рішенням військового керівництва), контрактники, у яких сплив термін дії контракту, а також військові, яких призначили суддями або обрали нардепами.

Військові з інвалідністю всіх груп також мають право на звільнення. Але до кінця 2024 року всі чоловіки віком 25-55 років, яким після 24 лютого 2022 року встановили інвалідність ІІ та ІІІ груп, мають пройти повторну комісію на придатність до служби. Це не стосується тих, хто став інвалідом ІІ та ІІІ груп після хвороби чи поранення під час оборони України.

Звільнитися зможуть жінки у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною, багатодітні батьки, батьки-одинаки та інші категорії.

Правила мобілізації: до ТЦК без повістки, військовий квиток при собі та е-кабінет

Після того, як закон набуде чинності, протягом 60 днів усі військовозобов'язані мають відвідати свої територіальні центри комплектування (ТЦК), щоб уточнити облікові дані. Зробити це можна також дистанційно через електронний кабінет.

Зазначимо, із закону прибрали норму про обов'язкову реєстрацію е-кабінету. Як і будь-які згадки про повістки, що мали розсилатися через них. Електронний кабінет залишається правом, а не обов'язком.

У той же час, при оновленні даних українці мають повідомити у ТЦК всі особисті дані, аж до номера телефону та адреси електронної пошти. Можливо, надалі будуть інші зміни у процедурі оповіщення.

Усі військовозобов'язані українці повинні мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення. І пред'являти на вимогу представника військкомату. На сьогодні день перевіряти документи можуть поліцейські.

За бажанням зможуть мобілізуватися люди з інвалідністю (на службу за контрактом), а також звільнені з полону та молодь до 25 років після базової загальновійськової підготовки чи базової військової служби.

Призов по-новому. Що буде замість строкової служби

Закон скасовує термінову службу. Замість неї запроваджується базова для українців віком 18-25 років. Передбачається, що вони зможуть обрати рік та період служби, доки їм не виповниться 24 роки.

Термін - до п'яти місяців у мирний час та до трьох у воєнний. Причому у мирний час: до трьох місяців базова загальновійськова підготовка, до двох - професійна. У воєнний час: не менше одного місяця базової підготовки та до двох - професійної.

Базова загальновійськова підготовка запроваджується з 2025 року у вишах усіх форм власності і не лише. Для хлопців обов'язково, для дівчат у добровільному порядку. Після підготовки присвоюється військово-облікова спеціальність та беруть на облік військовозобов'язаних.

Розширення повноважень ТЦК та покарання ухилянтів

За зверненням керівника ТЦК поліція проводитиме адміністративне затримання військовозобов'язаних, які не з'являються до військкомату за повісткою. До цього вона могла затримувати на три години тих, на яких вже було складено протокол в ТЦК.

Якщо поліція не може розшукати військовозобов'язаного, керівник ТЦК направляє йому вимогу з'явитися рекомендованим листом. Якщо ігнорується і це, щодо ухилянта запускається процедура обмежень.

Причому арешт рахунків та заборона на виїзд за кордон із закону таки прибрали. Але залишили тимчасову заборону на керування транспортним засобом.

Передбачається, що якщо ухилянт протягом 10 днів (після отриманого листа) не з'явиться до ТЦК, то військкомат попросить суд призупинити дію водійських прав. І це обмеження діятиме до явки до ТЦК або відкликання такої вимоги.

Але такий захід загрожує не всім ухилянтам. Суд відмовить військкомату, якщо:

обмеження позбавляє людину засобів для існування

авто використовується у зв'язку з інвалідністю (або є на утриманні особа з інвалідністю І, ІІ групи, або дитина з інвалідністю)

Бонуси для військових та мотиваційний пакет

Закон містить так званий мотиваційний пакет. Зокрема, мобілізованим буде компенсовано 50% першого внеску за іпотекою. А також виплатять по 100 тисяч гривень після першого та другого року служби. Порядок та умови визначатиметься Кабінетом міністрів.

Основну щорічну відпустку даватимуть частинами протягом календарного року (головна безперервна частина не менше 15 днів). Крім того, дружин та чоловіків військових звільнять від відсотків за користування кредитами, сплати штрафів та пені (крім кредитів на авто та житло). Також обіцяють допомогу у покупці автомобіля. Так, упродовж трьох місяців після укладання першого контракту військовий отримає сертифікат на машину у розмірі 150 тисяч гривень.

На рівні закону закріплюється зрахування до вислуги років одного місяця за три місяці, якщо особа служить безпосередньо на фронті. А також додаткова відпустка на 90 днів для звільнених із полону та виплата 15 млн гривень за загиблого військового. За знищену чи трофейну техніку встановлюється винагороду у розмірі від 11,5 до 870 тисяч гривень.

Зазначимо, мобілізовані добровольці також отримають два місяці "відстрочки" перед відправкою до навчальних центрів, щоб завершити свої цивільні справи.

У кого є право на відстрочку від мобілізації

Відстрочка залишається для заброньованих, осіб інвалідністю, тих, хто тимчасово не придатний до служби за станом здоров'я (на строк 6-12 місяців), багатодітних батьків (крім боржників за аліментами), батьків-одинаків, батьків та опікунів дітей з інвалідністю, сиріт до 18 років, а також тих, хто зайнятий постійним доглядом за дружиною, дитиною, батьком чи матір'ю.

Істотно обмежили коло осіб, які можуть оформити постійний догляд. Тепер зробити це та отримати відстрочку дозволять лише члену сім'ї першого ступеня споріднення (чоловік, діти тощо). Якщо немає найближчих родичів, то дозволяється оформити догляд члену сім'ї другого ступеня споріднення.

Як і раніше, відстрочка надається керівництву міністерств, народним депутатам, суддям, дипломатам, іншим державним службовцям тощо.

Мобілізації не підлягають студенти на денній чи дуальній формі навчання. Головна умова - рівень освіти, вищий за раніше отриманий. До цієї категорії також відносять докторантів та осіб, зарахованих до інтернатури. Кабінет міністрів пропонував відмовити у відстрочці аспірантам-контрактникам, але цю норму із закону прибрали.

Також мобілізації не підлягають ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, виконуючи завдання в АТО або під час повномасштабної агресії РФ. Або посмертно отримали звання Героя України за героїзм під час Революції Гідності.

Як зміняться правила бронювання

Посада держслужбовця більше не гарантує броню від мобілізації. Гарантовано її отримають топ-чиновники категорії "А", голови обласних та районних рад, сільські селищні та міські голови.

Чиновників категорії "Б" та органів місцевого самоврядування бронюватимуть із розрахунку не більше 50% від кількості військовозобов'язаних. Цікаво, що з 2025 року влаштуватися на державну службу можна буде лише після базової військової підготовки.

Бронь належить співробітникам органів державної влади, інших держорганів (у тому числі НАБУ, Національної поліції, прокуратури, ДСНС та інших), підприємств та організацій, критично важливих для Збройних сил України, економіки та життєдіяльності населення.

Ключова зміна - можливість забронювати кінцевих бенефіціарів критичних підприємств, які не є працівниками. Ймовірно, зміни чекають і самих працівників таких підприємств. Законом доручається Кабінету міністрів підготувати нову постанову про порядок бронювання. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно анонсував, що рішення буде "справедливим".