Закон о мобилизации принят. Краткий пересказ основных нововведений

Содержание

Как принимали закон и когда он вступит в силу

Вчерашний день был посвящен рассмотрению более 4 000 правок, отклоненных профильным комитетом по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Заседание затянулось до поздней ночи, под конец на нем присутствовали всего несколько десятков нардепов. Поэтому никаких изменений внесено не было.

Сегодня на подтверждение ставили около 30 комитетских правок. И все они набрали большинство голосов. На грани была правка, которая убирала из проекта норму о демобилизации, но и ее поддержали 227 голосами "за".

В итоге законопроект №10449 набрал 283 голоса и был принят в целом. Результаты по фракциям:

"Слуга народа" - 192

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 2

"Платформа за жизнь и мир" - 18

"Голос" - 16

"Восстановление Украины" - 16

"За будущее" - 12

"Доверие" - 15

Внефракционные - 12

Согласно процедуре, сначала закон должен подписать спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, затем его передадут на подпись президенту. Она может затянуться, если появится постановление об отмене результатов голосования.

"Пока неизвестно, будет ли кто-либо вносить постановление для блокирования спикером", - отметил нардеп Ярослав Железняк.

Новый закон о мобилизации вступит в силу через месяц после того, как его подпишет Владимир Зеленский.

Документ предусматривает новые обязательства для военнообязанных украинцев, процесc мобилизации по-новому, наказания для уклонистов и так далее. Ниже приводим ключевые изменения.

Без демобилизации, но с основаниями для увольнения

Предложение о демобилизации военных после 36 месяцев службы и о ротации было в правительственной версии. Но по просьбе главкома ВСУ Александра Сырского ее убрали. Как объяснил представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин, были "пожелания Генштаба с учетом оперативной ситуации" на фронте. Россия наступает на многих направлениях, поэтому нельзя ослабить Силы обороны. В течение 8 месяцев должен появиться отдельный закон, который будет непосредственно регулировать вопросы ротации и мобилизации.

Сегодня демобилизацию окончательно убрали из законопроекта перед голосованием в целом. Хотя правка об исключении была на грани провала, поскольку ее поддержали 227 голосами (при минимально необходимых 226).

Однако уволиться с военной службы смогут бывшие пленные (при недобровольной сдаче в плен), военные, которые получили инвалидность, генералы (по решению военного руководства), контрактники, у которых истек срок действия контракта, а также военные, которых назначили судьями или избрали нардепами.

Военные с инвалидностью всех групп тоже имеют право на увольнение. Но до конца 2024 года все мужчины в возрасте 25-55 лет, которым после 24 февраля 2022 года установили инвалидность ІІ и ІІІ групп, должны пройти повторную комиссию на пригодность службы. Это не касается тех, кто стал инвалидом ІІ и ІІІ групп после болезни или ранения при обороне Украины.

Уволиться смогут женщины в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком, многодетные отцы, отцы-одиночки и другие категории.

Правила мобилизации: в ТЦК без повестки, военный билет при себе и е-кабинет

После того, как закон вступит в силу, в течение 60 дней все военнообязанные должны посетить свои территориальные центры комплектования (ТЦК), чтобы уточнить учетные данные. Сделать это можно также дистанционно через электронный кабинет.

Отметим, из закона убрали норму об обязательной регистрации е-кабинета. Как и любые упоминания о повестках, рассылаемых через них. Электронный кабинет остается правом, а не обязанностью.

В то же время, при обновлении данных украинцы должны будут сообщить в ТЦК все личные данные, вплоть до номера телефона и адреса электронной почты. Возможно, в дальнейшем будут и другие изменения в процедуре оповещения.

Все военнообязанные украинцы должны будут иметь при себе военный билет или временное удостоверение. И предъявлять по требованию представителя военкомата. На сегодня проверять документы могут полицейские.

По желанию смогут мобилизоваться люди с инвалидностью (на службу по контракту), а также освобожденные из плена и молодежь до 25 лет после базовой общевойсковой подготовки или базовой военной службы.

Призыв по-новому. Что будет вместо срочной службы

Закон отменяет срочную службу. Вместо нее вводится базовая для украинцев в возрасте 18-25 лет. Предполагается, что они смогут выбрать год и период службы, пока им не исполнится 24 года.

Срок - до пяти месяцев в мирное время и до трех в военное. Причем в мирное время: до трех месяцев базовая общевойсковая подготовка, до двух - профессиональная. В военное время: не менее одного месяца базовой подготовки и до двух - профессиональной.

Базовая общевойсковая подготовка вводится с 2025 года в вузах всех форм собственности и не только. Для парней в обязательном порядке, для девушек в добровольном. После подготовки присваивается военно-учетная специальность и берут на учет военнообязанных.

Расширение полномочий ТЦК и наказание уклонистов

По обращению руководителя ТЦК полиция будет проводить административное задержание военнообязанных, которые не являются в военкомат по повестке. До этого она могла задерживать на три часа тех, на которых уже был составлен протокол в ТЦК.

Если полиция не может разыскать военнообязанного, руководитель ТЦК направляет ему требование явиться заказным письмом. Если игнорируется и это, в отношении уклониста запускаются процедура ограничений.

Причем арест счетов и запрет на выезд за границу из закона все-таки убрали. Но оставили временный запрет на управление транспортным средством.

Предполагается, что если уклонист в течение 10 дней (после полученного письма) не явится в ТЦК, то военкомат попросит суд приостановить действие водительских прав. И это ограничение будет действовать до явки в ТЦК или отзыва такого требования.

Но такая мера грозит не всем уклонистам. Суд откажет военкомату, если:

ограничение лишает человека средств к существованию

авто используется в связи с инвалидностью (или есть на содержании лицо с инвалидностью I, II группы, или ребенок с инвалидностью)

Бонусы для военных и мотивационный пакет

В законе содержится так называемый мотивационный пакет. В частности, мобилизованным будут компенсированы 50% первого взноса по ипотеке. А также выплатят по 100 тысяч гривен после первого и второго года службы. Порядок и условия будут определяться Кабинетом министров.

Основной ежегодный отпуск будут давать частями в течение календарного года (главная непрерывная часть не менее 15 дней). Кроме того, жен и мужей военных освободят от процентов за пользование кредитами, уплаты штрафов и пеней (кроме кредитов на авто и жилье). Также обещают помощь в покупке автомобиля. Так, в течение трех месяцев после заключения первого контракта военный получит сертификат на машину в размере 150 тысяч гривен.

На уровне закона закрепляется зачет в выслугу лет одного месяца за три, если человек служит непосредственно на фронте. А также дополнительный отпуск на 90 дней для освобожденных из плена, и выплата 15 млн гривен за погибшего военного. За уничтоженную или трофейную технику устанавливается вознаграждение в размере от 11,5 до 870 тысяч гривен.

Отметим, мобилизованные добровольцы также получат два месяца "отсрочки" перед отправкой в учебные центры, чтобы завершить свои дела "на гражданке".

Кому положена отсрочка от мобилизации

Отсрочка остается для забронированных, лиц инвалидностью, тех, кто временно не пригоден к службе по состоянию здоровья (на срок 6-12 месяцев), многодетных отцов (кроме должников по алиментам), отцов-одиночек, родителей и опекунов детей с инвалидностью, сирот до 18 лет, а также тех, кто занят постоянным уходом за женой, ребенком, отцом или матерью.

Существенно ограничили круг лиц, которые могут оформить постоянный уход. Теперь сделать это и получить отсрочку разрешат только члену семьи первой степени родства (муж, дети и т.д.). Если нет ближайших родственников, то разрешается оформить уход члену семьи второй степени родства.

Как и прежде, отсрочка дается руководству министерств, народным депутатам, судьям, дипломатам, другим государственным служащим и так далее.

Мобилизации не подлежат студенты на дневной или дуальной форме обучения. Главное условие - уровень образования, выше ранее полученного. К этой категории также относят докторантов и лиц, зачисленных в интернатуру. Кабинет министров предлагал отказать в отсрочке аспирантам-контрактникам, но эту норму из закона убрали.

Также мобилизации не подлежат те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, выполняя задачи в АТО или во время полномасштабной агрессии РФ. Или посмертно получили звание Героя Украины за героизм во время Революции достоинства.

Как изменятся правила бронирования

Должность госслужащего больше не гарантирует бронь от мобилизации. Гарантированно ее получат топ-чиновники категории "А", главы областных и районных советов, сельские поселковые и городские головы.

Чиновников категории "Б" и органов местного самоуправления будут бронировать из расчета не более 50% от количества военнообязанных. Примечательно, что с 2025 года устроиться на государственную службу можно будет только после базовой военной подготовки.

Бронь полагается сотрудникам органов государственной власти, других госорганов (в том числе НАБУ, Национальной полиции, прокуратуры, ГСЧС и других), предприятий и организаций, критически важных для Вооруженных сил Украины, экономики и жизнедеятельности населения.

Ключевое изменение - возможность забронировать конечных бенефициаров критических предприятий, которые не являются работниками. Вероятно, изменения ждут и самих работников таких предприятий. Законом поручается Кабинету министров подготовить новое постановление о порядке бронирования. Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно анонсировал, что решение будет "справедливым".