Закон про мобілізацію: чи можуть призвати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи

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Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю III групи

Згідно з новим законом про мобілізацію люди з інвалідністю I-III груп звільняються від військової служби. Тобто, мобілізація осіб з інвалідністю III групи не відбувається. Це питання регулюється статтею 23. Законодавством встановлено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням ВЛК).

Але, така особа може вступити до лав української армії за власним бажанням і на контрактній основі. При цьому рішення про мобілізацію людини з інвалідністю за контрактом може ухвалюватися лише після ретельного медогляду та оцінки її здатності до військової служби з урахуванням медичної історії та обмежень.

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Хто повинен пройти повторну перевірку

Варто зауважити, що частина ухвалених змін у законі стосується безпосередньо медичної системи: роботи ВЛК, проходження медоглядів, перевірки рішень медико-соціальної експертної комісії. Остання стосується чоловіків віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановили інвалідність II та III груп.

Однак є і вийнятки, під повторну перевірку не підпадають:

ті, кому інвалідність II та III груп встановлена у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності,

кому інвалідність встановлена також/або за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни,

кому інвалідність встановлена за відсутності кінцівок (кистей рук, стоп ніг, одного із парних органів),

у кого виявлено онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення чи психрозлади, церебральний параліч, паралітичні синдроми у зв'язку з інвалідністю з дитинства.

У Міноборони пов'язують рішення з повторними перевірками з доволі кричущими випадками щодо отримання інвалідності, але зауважують, що про корупційну складову можна буде говорити за підсумком цього процесу.

"Якщо не підтвердиться інвалідність і це буде велика кількість людей, тоді варто на це звернути увагу відповідним органам", - сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін та додав, що наразі не доводиться говорити про те, що серед цієї категорії людей є великий мобілізаційний потенціал.

Водночас своєю чергою у Міністерстві охорони здоров'я нещодавно звернулися з важливим повідомленням: зараз не треба самостійно з'являтися на повторний медогляд усім, кому був встановлений статус інвалідності після 24 лютого 2024 року.

Які критерії встановлення інвалідності III групи

I, II чи III групу інвалідності встановлюють з огляду на те, наскільки порушені функції органів і систем організму людини та обмежена її життєдіяльність. Порушення можуть бути спричинені захворюваннями, бути наслідком травм або вродженими вадами. Люди з III групою інвалідності мають помірні функціональні порушення і обмеження життєдіяльності. Вони потребують соціальної допомоги і соціального захисту.

Відтак, критеріями для встановлення ІІІ групи інвалідності є обмеження:

самообслуговування (людина потребує використання допоміжних засобів);

самостійного пересування (пересування з великою втратою часу);

навчання (можуть навчатися у закладах загального типу за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомоги інших осіб);

праці (частково втрачають можливість для повноцінної трудової діяльності);

орієнтації, спілкування;

контролювання поведінки (частково контролюють в особливих умовах).

Також питання встановлення інвалідності регламентується постановою КМУ №10. Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно. Рішення про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності ухвалюється на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Ознайомитися з адресою та контактними номерами телефонів усіх МСЕК в Україні, а також повідомити про порушення ваших прав можна, звернувшись на "гарячу лінію" МОЗ за номером телефону 0 800 60 20 19.