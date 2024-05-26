Закон про мобілізацію: чи можуть призвати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи

Новий закон про мобілізацію, який віднедавна набув чинності, регулює питання мобілізації людей з інвалідністю. Зокрема в документі можна знайти відповідь на те, чи можуть призвати до війська чоловіка, який має інвалідність III групи.
Про те, чи всі особи з інвалідністю третьої групи звільнені від військової служби та хто має пройти повторну перевірку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: закон 3633-IX, постанова Кабміну №10, заява речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону, прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з новим законом про мобілізацію люди з інвалідністю I-III груп звільняються від військової служби. Тобто, мобілізація осіб з інвалідністю III групи не відбувається. Це питання регулюється статтею 23. Законодавством встановлено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням ВЛК).
Але, така особа може вступити до лав української армії за власним бажанням і на контрактній основі. При цьому рішення про мобілізацію людини з інвалідністю за контрактом може ухвалюватися лише після ретельного медогляду та оцінки її здатності до військової служби з урахуванням медичної історії та обмежень.
Варто зауважити, що частина ухвалених змін у законі стосується безпосередньо медичної системи: роботи ВЛК, проходження медоглядів, перевірки рішень медико-соціальної експертної комісії. Остання стосується чоловіків віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановили інвалідність II та III груп.
Однак є і вийнятки, під повторну перевірку не підпадають:
У Міноборони пов'язують рішення з повторними перевірками з доволі кричущими випадками щодо отримання інвалідності, але зауважують, що про корупційну складову можна буде говорити за підсумком цього процесу.
"Якщо не підтвердиться інвалідність і це буде велика кількість людей, тоді варто на це звернути увагу відповідним органам", - сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін та додав, що наразі не доводиться говорити про те, що серед цієї категорії людей є великий мобілізаційний потенціал.
Водночас своєю чергою у Міністерстві охорони здоров'я нещодавно звернулися з важливим повідомленням: зараз не треба самостійно з'являтися на повторний медогляд усім, кому був встановлений статус інвалідності після 24 лютого 2024 року.
I, II чи III групу інвалідності встановлюють з огляду на те, наскільки порушені функції органів і систем організму людини та обмежена її життєдіяльність. Порушення можуть бути спричинені захворюваннями, бути наслідком травм або вродженими вадами. Люди з III групою інвалідності мають помірні функціональні порушення і обмеження життєдіяльності. Вони потребують соціальної допомоги і соціального захисту.
Відтак, критеріями для встановлення ІІІ групи інвалідності є обмеження:
Також питання встановлення інвалідності регламентується постановою КМУ №10. Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно. Рішення про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності ухвалюється на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.
Ознайомитися з адресою та контактними номерами телефонів усіх МСЕК в Україні, а також повідомити про порушення ваших прав можна, звернувшись на "гарячу лінію" МОЗ за номером телефону 0 800 60 20 19.
Нагадаємо, що з 18 травня 2024 року в Україні запрацював новий закон про мобілізацію, який зокрема передбачає необхідність оновлення військово-облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років. Зробити вони це мають протягом 60 днів, обравши зручний для себе спосіб: похід до ТЦК, у ЦНАП або ж онлайн через мобільний додаток Резерв+.
Також документ передбачає, що військовозобов'язані повинні завжди носити з собою військово-облікові документи. Крім того, він чітко регулює норми за якими особа може отримати відстрочку від служби. Про це РБК-Україна писало в окремому матеріалі.
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