Закон о мобилизации: могут ли призвать мужчину с инвалидностью ІІІ группы

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Возможна мобилизация людей с инвалидностью III группы

Согласно новому закону о мобилизации люди с инвалидностью I-III групп освобождаются от военной службы. То есть, мобилизация лиц с инвалидностью III группы не происходит. Этот вопрос регулируется статьей 23. Законодательством установлено, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВВК).

Но такой человек может вступить в ряды украинской армии по собственному желанию и на контрактной основе. При этом решение о мобилизации лица с инвалидностью по контракту может приниматься только после тщательного медосмотра и оценки его способности к военной службе с учетом медицинской истории и ограничений.

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Кто должен пройти повторную проверку

Следует отметить, что часть принятых изменений в законе касается непосредственно медицинской системы: работы ВВК, прохождения медосмотров, проверки решений медико-социальной экспертной комиссии. Последняя касается мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установили инвалидность II и III групп.

Однако есть и исключения, под повторную проверку не подпадают:

те, кому инвалидность II и III групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности,

кому инвалидность установлена также/или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества,

кому инвалидность установлена при отсутствии конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из четных органов),

у кого обнаружены онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич, паралитические синдромы в связи с инвалидностью с детства.

В Минобороны связывают решение с повторными проверками с достаточно вопиющими случаями по получению инвалидности, но отмечают, что о коррупционной составляющей можно будет говорить по итогам этого процесса.

"Если не подтвердится инвалидность и это будет большое количество людей, тогда стоит на это обратить внимание соответствующим органам", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин и добавил, что пока не приходится говорить о том, что среди этой категории людей есть большой мобилизационный потенциал.

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения недавно обратились с важным сообщением: сейчас не нужно самостоятельно появляться на повторный медосмотр всем, кому был установлен статус инвалидности после 24 февраля 2024 года.

Какие критерии установления инвалидности III группы

I, II или III группу инвалидности устанавливают с учетом того, насколько нарушены функции органов и систем организма человека и ограничена его жизнедеятельность. Нарушения могут быть вызваны заболеваниями, являться следствием травм или врожденными пороками. Люди с III группой инвалидности обладают умеренными функциональными нарушениями и ограничениями жизнедеятельности. Они нуждаются в социальной помощи и социальной защите.

Следовательно, критериями для установления ІІІ группы инвалидности являются ограничения:

самообслуживание (человек нуждается в использовании вспомогательных средств);

самостоятельное передвижение (передвижение с большой потерей времени);

обучение (могут учиться в заведениях общего типа при соблюдении специального режима учебного процесса или при помощи других лиц);

труды (частично упускают возможность для полноценной трудовой деятельности);

ориентации, общение;

контролирование поведения (частично контролируют в особых условиях).

Также вопрос установления инвалидности регламентируется постановлением КМУ №10. Оно содержит четкий перечень состояний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно. Решение об установлении той или иной группы инвалидности принимается из направления врачебно-консультативной комиссии.

Ознакомиться с адресом и контактными телефонами всех МСЭК в Украине, а также сообщить о нарушении ваших прав можно, обратившись на "горячую линию" Минздрава по телефону 0 800 60 20 19.