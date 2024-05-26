Закон о мобилизации: могут ли призвать мужчину с инвалидностью ІІІ группы

Новый закон о мобилизации, недавно вступивший в силу, регулирует вопросы мобилизации людей с инвалидностью. В частности, в документе можно найти ответ на то, могут ли призвать в армию мужчину, имеющего инвалидность III группы.
О том, все ли лица с инвалидностью третьей группы освобождены от военной службы и кто должен пройти повторную проверку - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались: закон 3633-IX, постановление Кабмина №10, заявление спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона, пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно новому закону о мобилизации люди с инвалидностью I-III групп освобождаются от военной службы. То есть, мобилизация лиц с инвалидностью III группы не происходит. Этот вопрос регулируется статьей 23. Законодательством установлено, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВВК).
Но такой человек может вступить в ряды украинской армии по собственному желанию и на контрактной основе. При этом решение о мобилизации лица с инвалидностью по контракту может приниматься только после тщательного медосмотра и оценки его способности к военной службе с учетом медицинской истории и ограничений.
Следует отметить, что часть принятых изменений в законе касается непосредственно медицинской системы: работы ВВК, прохождения медосмотров, проверки решений медико-социальной экспертной комиссии. Последняя касается мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установили инвалидность II и III групп.
Однако есть и исключения, под повторную проверку не подпадают:
В Минобороны связывают решение с повторными проверками с достаточно вопиющими случаями по получению инвалидности, но отмечают, что о коррупционной составляющей можно будет говорить по итогам этого процесса.
"Если не подтвердится инвалидность и это будет большое количество людей, тогда стоит на это обратить внимание соответствующим органам", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин и добавил, что пока не приходится говорить о том, что среди этой категории людей есть большой мобилизационный потенциал.
В свою очередь, в Министерстве здравоохранения недавно обратились с важным сообщением: сейчас не нужно самостоятельно появляться на повторный медосмотр всем, кому был установлен статус инвалидности после 24 февраля 2024 года.
I, II или III группу инвалидности устанавливают с учетом того, насколько нарушены функции органов и систем организма человека и ограничена его жизнедеятельность. Нарушения могут быть вызваны заболеваниями, являться следствием травм или врожденными пороками. Люди с III группой инвалидности обладают умеренными функциональными нарушениями и ограничениями жизнедеятельности. Они нуждаются в социальной помощи и социальной защите.
Следовательно, критериями для установления ІІІ группы инвалидности являются ограничения:
Также вопрос установления инвалидности регламентируется постановлением КМУ №10. Оно содержит четкий перечень состояний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно. Решение об установлении той или иной группы инвалидности принимается из направления врачебно-консультативной комиссии.
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Напомним, что с 18 мая 2024 года в Украине заработал новый закон о мобилизации, который, в частности, предусматривает необходимость обновления военно-учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Сделать они это должны в течение 60 дней, выбрав удобный для себя способ: поход в ТЦК, в ЦНАП или онлайн через мобильное приложение Резерв+.
Также документ предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военно-учетные документы. Кроме того, он четко регулирует нормы, по которым человек может получить отсрочку от службы. Об этом писало в отдельном материале.
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