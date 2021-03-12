Закон о местном референдуме разместят на сайте Рады для общественного обсуждения

Указано, что под председательством первого заместителя главы ВР Руслана Стефанчука состоялось заседание рабочей группы по разработке законов о народовластии.

"Стефанчук поручил членам рабочей группы до следующей недели подготовить сводный текст законопроекта, после этого текст законопроекта будет размещен на вебсайте Верховной рады для общественного обсуждения в течение нескольких недель и его дальнейшей доработки по результатам общественного обсуждения", - сказано в сообщении.

Замглавы Рады также предложил, чтобы после того, как будет наработан окончательный текст законопроекта, члены рабочей группы выехали в регионы для презентации основных его положений представителям местных органов власти.

Указано также, что законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию для получения заключения.

Во время заседания нардепы подробно обсудили предмет местного референдума, возможное включение в бюллетень до трех вопросов, которые будут выноситься на местный референдум, его финансирование, количество референдумов, которое может проводить местная власть в течение года.

Также члены рабочей группы обсудили и вариантность или безвариантность ответов в бюллетене, включение в него вопросов местных налогов и сборов, предоставление права главе местной общины инициативы о проведении референдума.