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Закон о местном референдуме разместят на сайте Рады для общественного обсуждения

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 16:37
Закон о местном референдуме разместят на сайте Рады для общественного обсуждения Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Закон о местном референдуме скоро может появиться на сайте Верховной рады. Текст законопроекта будет опубликован для общественного обсуждения.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что под председательством первого заместителя главы ВР Руслана Стефанчука состоялось заседание рабочей группы по разработке законов о народовластии.

"Стефанчук поручил членам рабочей группы до следующей недели подготовить сводный текст законопроекта, после этого текст законопроекта будет размещен на вебсайте Верховной рады для общественного обсуждения в течение нескольких недель и его дальнейшей доработки по результатам общественного обсуждения", - сказано в сообщении.

Замглавы Рады также предложил, чтобы после того, как будет наработан окончательный текст законопроекта, члены рабочей группы выехали в регионы для презентации основных его положений представителям местных органов власти.

Указано также, что законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию для получения заключения.

Во время заседания нардепы подробно обсудили предмет местного референдума, возможное включение в бюллетень до трех вопросов, которые будут выноситься на местный референдум, его финансирование, количество референдумов, которое может проводить местная власть в течение года.

Также члены рабочей группы обсудили и вариантность или безвариантность ответов в бюллетене, включение в него вопросов местных налогов и сборов, предоставление права главе местной общины инициативы о проведении референдума.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил о необходимости в Украине местных референдумов. Глава государства поручил Верховной раде разработать и принять соответствующий закон.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля в ВР представили концепцию закона о местном референдуме

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