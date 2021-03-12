ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Закон про місцевий референдум розмістять на сайті Ради для громадського обговорення

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 16:37
Закон про місцевий референдум розмістять на сайті Ради для громадського обговорення Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Закон про місцевий референдум скоро може з'явитися на сайті Верховної ради. Текст законопроекту буде опублікований для громадського обговорення.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що під головуванням першого заступника глави ВР Руслана Стефанчука відбулося засідання робочої групи з розробки законів про народовладдя.

"Стефанчук доручив членам робочої групи до наступного тижня підготувати зведений текст законопроекту, після цього текст законопроекту буде розміщено на вебсайті Верховної ради для громадського обговорення упродовж кількох тижнів та його подальшого доопрацювання за результатами громадського обговорення", - сказано у повідомленні.

Замглави Ради також запропонував, щоб після того, як буде напрацьований остаточний текст законопроекту, члени робочої групи виїхали у регіони для презентації основних його положень представникам місцевих органів влади.

Вказано також, що законопроект буде надіслано до Венеційської комісії для отримання висновку.

Під час засідання нардепи детально обговорили предмет місцевого референдуму, можливе включення до бюлетеня до трьох питань, які виноситимуться на місцевий референдум, його фінансування, кількість референдумів, яку може проводити місцева влада протягом року.

Також члени робочої групи обговорили й варіантність чи безваріантність відповідей у бюлетені, включення до нього питання щодо місцевих податків та зборів, надання права голові місцевої громади ініціативи щодо проведення референдуму.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявив про необхідність в Україні місцевих референдумів. Глава держави доручив Верховній раді розробити та ухвалити відповідний закон.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого у ВР представили концепцію закону про місцевий референдум

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика референдум Верховна Рада
NEWS
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації