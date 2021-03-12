Закон про місцевий референдум розмістять на сайті Ради для громадського обговорення

Закон про місцевий референдум скоро може з'явитися на сайті Верховної ради. Текст законопроекту буде опублікований для громадського обговорення.

Вказано, що під головуванням першого заступника глави ВР Руслана Стефанчука відбулося засідання робочої групи з розробки законів про народовладдя.

"Стефанчук доручив членам робочої групи до наступного тижня підготувати зведений текст законопроекту, після цього текст законопроекту буде розміщено на вебсайті Верховної ради для громадського обговорення упродовж кількох тижнів та його подальшого доопрацювання за результатами громадського обговорення", - сказано у повідомленні.

Замглави Ради також запропонував, щоб після того, як буде напрацьований остаточний текст законопроекту, члени робочої групи виїхали у регіони для презентації основних його положень представникам місцевих органів влади.

Вказано також, що законопроект буде надіслано до Венеційської комісії для отримання висновку.

Під час засідання нардепи детально обговорили предмет місцевого референдуму, можливе включення до бюлетеня до трьох питань, які виноситимуться на місцевий референдум, його фінансування, кількість референдумів, яку може проводити місцева влада протягом року.

Також члени робочої групи обговорили й варіантність чи безваріантність відповідей у бюлетені, включення до нього питання щодо місцевих податків та зборів, надання права голові місцевої громади ініціативи щодо проведення референдуму.