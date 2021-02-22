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В Раде сказали, когда закон о медиа будет вынесен на голосование

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 08:34
В Раде сказали, когда закон о медиа будет вынесен на голосование Фото: Никита Потураев (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Верховная рада в очередной раз собирается взяться за закон о медиа. В парламенте прогнозируют, что закон будет вынесен на голосование в первом чтении не раньше апреля.

Об этом рассказал глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев ("Слуга народа"), говорится в материале РБК-Украина "Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ".

До вынесения законопроекта на рассмотрение в Раду профильное министерство и комитет рассчитывают найти компромисс со всеми участниками рынка и учесть их замечания. После планируют зарегистрировать новый документ.

В "Слуге народа" объясняют необходимость принять данный документ тем, что, во-первых, нынешняя законодательная база о медиа устарела и не помогает Украине защищать свое информационное пространство. Во-вторых, так как законы писались давно, то представители рынка оказались в неравных условиях. В-третьих, новый документ нужен для имплементации европейских директив

В документе авторы определяют существующие виды медиа, требования к ним, структуре собственности и порядок их регистрации. А также - наказания и санкции за нарушения. К медиа относят не только традиционные телеканалы, радиостанции и прессу, но и интернет-СМИ, провайдеров и ОТТ-сервисы (например Megogo или Oll.tv).

Напомним, законопроект о медиа был зарегистрирован в парламенте еще в декабре 2019 года.

Летом 2020 года профильный комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №2693 "О медиа" в первом чтении.

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Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ