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Закон про медіа: що не влаштовує представників ЗМІ

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 10:30
Закон про медіа: що не влаштовує представників ЗМІ Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Парламент України намагається прийняти закон про медіа. Однак, представники ЗМІ не дуже ним задоволені, зокрема через розширення повноважень Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Медианадзор. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ".

Автори законопроекту вважають, що регулятор повинен контролювати весь медіаринок, а не тільки аудіовізуальні ЗМІ, як зараз. Але багатьох представників онлайн-сайтів це не влаштовує. Як і необхідність створення органу спільного регулювання.

Через розширення повноважень регулятора є ризики для покарання, штрафування і закриття всіх неугодних ЗМІ.

Журналісти не раз зверталися зі спільною заявою проти цього закону. Серед них головред сайту "Гордон" Олеся Бацман, шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкіна, голова правління Національної асоціації українських медіа Тетяна Котюжинська, телеведучі Дмитро Гордон, Савік Шустер і Наталя Влащенко.

Виконавчий директор Українського інституту медіа і комунікації Діана Дуцик вважає, що в Україні не можна ні один регулятор наділяти такими повноваженнями, тому що в Нацраді представлені інтереси політиків і індустрії.

"Це дуже серйозний фактор впливу на прийняття рішень регулятором. Але я не бачу можливості змінити це і деполітизувати Нацраду на нинішньому етапі. Тому автори проекту повинні були слідувати тій рамці, яку встановила Конституція", - сказала журналіст.

Зазначимо, в Раді сказали, коли закон про медіа буде винесено на голосування.

РБК-Україна писало, що законопроект про медіа був зареєстрований у парламенті ще в грудні 2019 року.

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Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ