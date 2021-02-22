Закон про медіа: що не влаштовує представників ЗМІ

Парламент України намагається прийняти закон про медіа. Однак, представники ЗМІ не дуже ним задоволені, зокрема через розширення повноважень Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Автори законопроекту вважають, що регулятор повинен контролювати весь медіаринок, а не тільки аудіовізуальні ЗМІ, як зараз. Але багатьох представників онлайн-сайтів це не влаштовує. Як і необхідність створення органу спільного регулювання.

Через розширення повноважень регулятора є ризики для покарання, штрафування і закриття всіх неугодних ЗМІ.

Журналісти не раз зверталися зі спільною заявою проти цього закону. Серед них головред сайту "Гордон" Олеся Бацман, шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкіна, голова правління Національної асоціації українських медіа Тетяна Котюжинська, телеведучі Дмитро Гордон, Савік Шустер і Наталя Влащенко.

Виконавчий директор Українського інституту медіа і комунікації Діана Дуцик вважає, що в Україні не можна ні один регулятор наділяти такими повноваженнями, тому що в Нацраді представлені інтереси політиків і індустрії.

"Це дуже серйозний фактор впливу на прийняття рішень регулятором. Але я не бачу можливості змінити це і деполітизувати Нацраду на нинішньому етапі. Тому автори проекту повинні були слідувати тій рамці, яку встановила Конституція", - сказала журналіст.