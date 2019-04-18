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Закон о люстрации отложили после разоблачения встречи соратника Зеленского с главой КСУ

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 17:40
Закон о люстрации отложили после разоблачения встречи соратника Зеленского с главой КСУ
Фото: Богдан и Шевчук (коллаж РБК-Украина)

Соратник Зеленского Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на госслужбе до 2024 года

Конституционный суд Украины отменил заседание, на котором должна была решиться судьба закона о люстрации - "Об очищении власти", на котором закон могли признать неконституционным, из-за разоблачения встречи соратника кандидата в президенты Владимира Зеленского и главы КСУ. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, рассмотрение этого вопроса было назначено на 18 апреля на 10 утра, но он был перенесен на неопределенное время. В пресс-службе отказались предоставить детальные разъяснения по просьбе издания, почему запланированное заседание не состоялось.

Днем ранее журналисты программы "Схемы" сообщили о том, что неформальный куратор штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан 13 марта тайно посещал КСУ и провел встречу с его главой Станиславом Шевчуком.

В частности, о визите свидетельствуют данные журнала посещений Конституционного суда, копия которого оказались в распоряжении журналистов "Схем".

Закон о люстрации отложили после разоблачения встречи соратника Зеленского с главой КСУ

Отмечается, что соратник Зеленского Андрей Богдан сам попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе до 2024 года, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Указано, что Богдан отказался отвечать на вопрос о цели его посещения Конституционного суда. Журналисты также пытались связаться с главой КСУ, но сначала он не отвечал на звонки, а потом его телефон был выключен.

Напомним, КСУ сегодня, 18 апреля, отложил рассмотрение вопроса по закону "Об очищении власти". "Сняли с рассмотрения этот вопрос на неопределенный срок", - сказал РБК-Украина источник в КСУ. На вопрос о том, по какой причине закон сняли с рассмотрения, собеседник не ответил.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце марта 2016 года сообщалось, что Конституционный суд Украины установит соответствие закона "Об очищении власти" Конституции Украины на закрытой части заседания.

Закон "Об очищении власти (люстрации)" вступил в силу 16 октября 2014 года и предусматривает люстрацию чиновников, которые занимали должности во время режима экс-президента Виктора Януковича.

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