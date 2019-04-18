ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Закон про люстрацію відклали після викриття зустрічі соратника Зеленського з главою КСУ

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 17:40
Закон про люстрацію відклали після викриття зустрічі соратника Зеленського з главою КСУ
Фото: Богдан і Шевчук (колаж РБК-Україна)

Соратник Зеленського Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на держслужбі до 2024 року

Конституційний суд України скасував засідання, на якому мала вирішуватися доля закону щодо люстрації - "Про очищення влади", на якому закон могли визнати неконституційним, через викриття зустрічі соратника кандидата у президенти Володимира Зеленського та глави КСУ. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, розгляд цього питання був призначений на 18 квітня на 10 ранку, але був перенесений на невизначений час. У прес-службі відмовились надати детальніші роз'яснення на прохання видання, чому заплановане засідання не відбулось.

Днем раніше журналісти програми "Схеми" повідомили про те, що неформальний куратор штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував КСУ та провів зустріч із його очільником Станіславом Шевчуком.

Зокрема, про візит свідчать дані журналу відвідувань Конституційного суду, копія якого опинилися у розпорядженні журналістів "Схем".

Закон про люстрацію відклали після викриття зустрічі соратника Зеленського з главою КСУ

Зазначається, що соратник Зеленського Андрій Богдан сам потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі до 2024 року, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Вказано, що Богдан відмовився відповідати на запитання про мету його відвідин Конституційного суду. Журналісти також намагались зв’язатись з головою КСУ, але спершу він не відповідав на дзвінки, а згодом його телефон був вимкнений.

Нагадаємо, КСУ сьогодні, 18 квітня, відклав розгляд питання по закону "Про очищення влади". "Зняли з розгляду це питання на невизначений строк", - сказало РБК-Україна джерело в КСУ. На питання про те, з якої причини закон зняли з розгляду, співрозмовник не відповів.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці березня 2016 року повідомлялося, що Конституційний суд України встановить відповідність закону "Про очищення влади" Конституції України на закритій частині засідання.

Закон "Про очищення влади (люстрацію)" набув чинності 16 жовтня 2014 року і передбачає люстрацію чиновників, які займали посади під час режиму екс-президента Віктора Януковича.

КСУ відклав розгляд закону "Про очищення влади" Юрист Зеленського, ймовірно, таємно зустрічався з головою Конституційного суду, - розслідування
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Конституционный суд Украинылюстрация
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся