Закон про люстрацію відклали після викриття зустрічі соратника Зеленського з главою КСУ

Фото: Богдан і Шевчук (колаж РБК-Україна)

Соратник Зеленського Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на держслужбі до 2024 року

Конституційний суд України скасував засідання, на якому мала вирішуватися доля закону щодо люстрації - "Про очищення влади", на якому закон могли визнати неконституційним, через викриття зустрічі соратника кандидата у президенти Володимира Зеленського та глави КСУ. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, розгляд цього питання був призначений на 18 квітня на 10 ранку, але був перенесений на невизначений час. У прес-службі відмовились надати детальніші роз'яснення на прохання видання, чому заплановане засідання не відбулось.

Днем раніше журналісти програми "Схеми" повідомили про те, що неформальний куратор штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував КСУ та провів зустріч із його очільником Станіславом Шевчуком.

Зокрема, про візит свідчать дані журналу відвідувань Конституційного суду, копія якого опинилися у розпорядженні журналістів "Схем".

Зазначається, що соратник Зеленського Андрій Богдан сам потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі до 2024 року, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Вказано, що Богдан відмовився відповідати на запитання про мету його відвідин Конституційного суду. Журналісти також намагались зв’язатись з головою КСУ, але спершу він не відповідав на дзвінки, а згодом його телефон був вимкнений.

Нагадаємо, КСУ сьогодні, 18 квітня, відклав розгляд питання по закону "Про очищення влади". "Зняли з розгляду це питання на невизначений строк", - сказало РБК-Україна джерело в КСУ. На питання про те, з якої причини закон зняли з розгляду, співрозмовник не відповів.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці березня 2016 року повідомлялося, що Конституційний суд України встановить відповідність закону "Про очищення влади" Конституції України на закритій частині засідання.

Закон "Про очищення влади (люстрацію)" набув чинності 16 жовтня 2014 року і передбачає люстрацію чиновників, які займали посади під час режиму екс-президента Віктора Януковича.