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КСУ отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"

Новости » Политика    18.04.2019 - 12:24
КСУ отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"
Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вопрос сняли с рассмотрения на неопределенный срок

Конституционный суд Украины сегодня, 18 апреля, отложил рассмотрение вопроса по закону "Об очищении власти". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в Конституционном суде.

Соответствующее решение было принято во время заседания Большой палаты в четверг.

"Да, сегодня вообще сняли с рассмотрения этот вопрос на неопределенный срок", - сказал собеседник.

На вопрос о том, по какой причине закон сняли с рассмотрения, источник не ответил.

Так, Конституционный суд Украины должен был проверить закон "Об очищении власти" на соответствие конституционным нормам.

Напомним, в конце марта 2016 года сообщалось, что Конституционный суд Украины установит соответствие закона "Об очищении власти" Конституции Украины на закрытой части заседания. Отмечалось, что после того, как примут решение, будет отдельно сообщена дата обнародования решения.

Закон "Об очищении власти (люстрации)" вступил в силу 16 октября 2014 года и предусматривает люстрацию чиновников, которые занимали должности во время режима экс-президента Виктора Януковича.

1 апреля 2015 года первая коллегия судей КСУ объединила производства по трем конституционным представлениям в одно конституционное производство.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2014 году Верховный суд Украины принял решение обратиться с конституционным представлением в КСУ о соответствии Конституции Украины отдельных положений закона "Об очищении власти".

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