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Закон про кредит Україні та про REPO може бути прийнятий одним пакетом в Конгресі США

Фото: у Конгресі США можуть ухвалити закон про конфіскацію активів РФ на користь України (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Іван Носальський

Разом із законом про кредитування України в США можуть ухвалити і закон про REPO, який дасть можливість президенту США передавати Україні арештовані російські активи.

Законопроект про REPO вже запропоновано у Палаті представників Конгресу. За словами посла України в США Оксани Маркарової, документ передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США має подати Конгресу звіт, в якому вказано кожну фізичну та юридичну особу, щодо якої введено санкції ЄС та Великої Британії.

Джерела видання, які беруть участь у переговорах зі США з питань фінансування, вважають об'єднання законопроектів у пакет можливим.

"Так, такий варіант можливий", - сказав співрозмовник у відповідь на запитання, чи законопроекти про кредит і REPO можуть бути прийняті в пакеті.

Закон про REPO дозволить додатково передати Україні до 8 млрд доларів арештованих активів.

В інтерв'ю РБК-Україна заступник голови ОП Ірина Мудра сказала, що для України було б бажано, щоб ці два законопроекти приймалися пакетом.

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