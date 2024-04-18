Закон про кредит Україні та про REPO може бути прийнятий одним пакетом в Конгресі США

Законопроект про REPO вже запропоновано у Палаті представників Конгресу. За словами посла України в США Оксани Маркарової, документ передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США має подати Конгресу звіт, в якому вказано кожну фізичну та юридичну особу, щодо якої введено санкції ЄС та Великої Британії.

Джерела видання, які беруть участь у переговорах зі США з питань фінансування, вважають об'єднання законопроектів у пакет можливим.

"Так, такий варіант можливий", - сказав співрозмовник у відповідь на запитання, чи законопроекти про кредит і REPO можуть бути прийняті в пакеті.

Закон про REPO дозволить додатково передати Україні до 8 млрд доларів арештованих активів.