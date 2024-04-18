Закон о кредите Украине и о REPO может быть принят одним пакетом в Конгрессе США

Законопроект о REPO уже предложен в Палате представителей Конгресса. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, документ предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет, в котором указано каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании.

Источники издания, которые участвуют в переговорах с США по вопросам финансирования, считают объединение законопроектов в пакет возможным.

"Да, такой вариант возможен", - сказал собеседник в ответ на вопрос, могут ли законопроекты о кредите и REPO быть приняты в пакете.

Закон про REPO позволит дополнительно передать Украине до 8 млрд долларов арестованных активов.