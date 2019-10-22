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Закон про кількість депутатських запитів передали на підпис Зеленському

Новини » Політика    22.10.2019 - 11:14
Закон про кількість депутатських запитів передали на підпис Зеленському
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

На пленарному тижні можна вносити не більше 10 депутатських запитів від одного нардепа

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Відзначимо, раніше проект закону схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Закон про кількість депутатських запитів передали на підпис Зеленському

Підкреслимо, до першого читання у документі пропонувалося встановити, що на одному пленарному тижні може бути внесено не більше двох депутатських запитів від одного народного депутата. Однак у ході розгляду документа в сесійній залі нардепи підтримали правку, яку відхилив комітет, про внесення не більше десяти запитів від одного нардепа на одному пленарному тижні.

Нагадаємо, 17 жовтня Рада прийняла в другому читанні законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів", документ підтримали 248 депутатів Ради.

Даний закон парламентарії прийняли за основу 13 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів".

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