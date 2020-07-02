Закон Китая о нацбезопасности Гонконга является "предательством", - Пенс

Принятый Китаем закон о национальной безопасности Гонконга является "предательством". Также закон является неприемлемым для свободолюбивых людей во всем мире.

Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, передает Reuters.

"Закон "О национальной безопасности", который Китай принял и теперь навязывает Гонконгу, - это предательство международного соглашения, которое они подписали, и в конечном счете это неприемлемо для свободолюбивых людей во всем мире", - заявил он.

Напомним, Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга, который фактически лишает города статуса автономии и существенно ужесточает наказание за действия, угрожающие нацбезопасности.

Кроме того, Сенат США принял закон, который предусматривает наложение санкций на отдельные лица и компании Китая, поддерживающие ограничение автономии Гонконга.