Закон о столице и "коронавирусные" проекты. Рада сегодня проведет два заседания: что рассмотрят
Фото: Рада проведет два заседания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня Верховная рада проведет два заседания - очередное и внеочередное. Парламентарии, в частности, рассмотрят законопроект о столице, а также "ковидные" законы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.
Народные избранники рассмотрят такие законопроекты:
- о совершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины (5232),
- о рынке древесины (4197),
- об упрощении организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами (5289),
- о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной болезни (6293),
- о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 (6297),
- относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти в Украине (4298),
- о городе Киев - столице Украины (2143-3),
- об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений (5600),
- об общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы (5723),
- об особенностях приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца с предложениями президента Украины (4547),
- о публичных электронных реестрах (2110),
Кроме того, состоится внеочередное заседание Рады, на котором рассмотрят такие законопроекты: