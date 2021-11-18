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Закон о столице и "коронавирусные" проекты. Рада сегодня проведет два заседания: что рассмотрят

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 08:44
Закон о столице и "коронавирусные" проекты. Рада сегодня проведет два заседания: что рассмотрят Фото: Рада проведет два заседания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня Верховная рада проведет два заседания - очередное и внеочередное. Парламентарии, в частности, рассмотрят законопроект о столице, а также "ковидные" законы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.

Народные избранники рассмотрят такие законопроекты:

  • о совершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины (5232),
  • о рынке древесины (4197),
  • об упрощении организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами (5289),
  • о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной болезни (6293),
  • о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 (6297),
  • относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти в Украине (4298),
  • о городе Киев - столице Украины (2143-3),
  • об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений (5600),
  • об общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы (5723),
  • об особенностях приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца с предложениями президента Украины (4547),
  • о публичных электронных реестрах (2110),

Кроме того, состоится внеочередное заседание Рады, на котором рассмотрят такие законопроекты:

  • о страховании (5315),
  • о кредитных союзах (5125),
  • об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц (5542-1),
  • о финансовых услугах и финансовых компаниях (5065),
  • о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5688).
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