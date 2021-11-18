Закон про столицю та "коронавірусні" проекти. Рада сьогодні проведе два засідання: що розглянуть
Фото: Рада проведе два засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні Верховна рада проведе два засідання - чергове та позачергове. Парламентарі, зокрема, розглянуть законопроект про столицю, а також "ковідні" закони.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.
Народні обранці розглянуть такі законопроекти:
- щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України (5232),
- про ринок деревини (4197),
- щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами (5289),
- щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (6293),
- щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 (6297),
- щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (4298),
- про місто Київ - столицю України (2143-3),
- щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (5600),
- про загальнодержавну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки (5723),
- щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача з пропозиціями Президента України (4547),
- про публічні електронні реєстри (2110),
Крім того, відбудеться позачергове засідання Ради, на якому розглянуть такі законопроекти: