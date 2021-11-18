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Закон про столицю та "коронавірусні" проекти. Рада сьогодні проведе два засідання: що розглянуть

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 08:44
Закон про столицю та "коронавірусні" проекти. Рада сьогодні проведе два засідання: що розглянуть Фото: Рада проведе два засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Верховна рада проведе два засідання - чергове та позачергове. Парламентарі, зокрема, розглянуть законопроект про столицю, а також "ковідні" закони.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.

Народні обранці розглянуть такі законопроекти:

  • щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України (5232),
  • про ринок деревини (4197),
  • щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами (5289),
  • щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (6293),
  • щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 (6297),
  • щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (4298),
  • про місто Київ - столицю України (2143-3),
  • щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (5600),
  • про загальнодержавну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки (5723),
  • щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача з пропозиціями Президента України (4547),
  • про публічні електронні реєстри (2110),

Крім того, відбудеться позачергове засідання Ради, на якому розглянуть такі законопроекти:

  • про страхування (5315),
  • про кредитні спілки (5125),
  • щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (5542-1),
  • про фінансові послуги та фінансові компанії (5065),
  • щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5688).
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