Закон про "іноагентів" у Грузії: Британія і США попереджають про наслідки

Реакція США

Представник США заявив, що закон про "іноземних агентів" руйнує партнерство Грузії зі США.

Він додав, що йому було абсолютно зрозуміло, що якщо закон буде підписано, будуть наслідки. О'Браєн заявив, що в разі насильства проти мирних демонстрантів США розглянуть фінансові обмеження та обмеження на поїздки для підозрюваних у скоєнні злочинів.

У Білому домі повідомили, що Вашингтон може фундаментально переглянути відносини з Грузією в разі остаточного ухвалення закону про "іноагентів".

Реакція Британії

Гані заявила, що Велика Британія рішуче виступає проти набуття чинності закону про "іноагентів" у Грузії.

"Цей законопроєкт і організоване залякування протестувальників, яке його супроводжує, не відповідають демократичним цінностям країни-кандидата до НАТО та істотно ризикують підірвати євроатлантичні устремління Грузії", - сказала вона.

Міністр закликала уряд Грузії змінити курс і скасувати цей закон.

Президент Грузії накладе вето

Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів".

За словами глави держави, вона не допустить ухвалення закону, оскільки він віддаляє Грузію від вступу до Євросоюзу.