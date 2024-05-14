Закон об "иноагентах" в Грузии: Британия и США предупреждают о последствиях

Грузию могут ожидать последствия, если в стране вступит в силу закон об "иноагентах". Речь идет о вступлении в ЕС и НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, британского министра по делам Европы Нусрат Гани и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Представитель США заявил, что закон об "иностранных агентах" разрушает партнерство Грузии с США.
Он добавил, что ему было абсолютно понятно, что если закон будет подписан, будут последствия. О'Брайен заявил, что в случае насилия против мирных демонстрантов США рассмотрят финансовые ограничения и ограничения на поездки для подозреваемых в совершении преступлений.
В Белом доме сообщили, что Вашингтон может фундаментально пересмотреть отношения с Грузией в случае окончательного принятия закона об "иноагентах".
Гани заявила, что Великобритания решительно выступает против вступления в силу закона об "иноагентах" в Грузии.
"Этот законопроект и сопровождающее его организованное запугивание протестующих не соответствуют демократическим ценностям страны-кандидата в НАТО и существенно рискуют подорвать евроатлантические устремления Грузии", - сказала она.
Министр призвала правительство Грузии изменить курс и отменить этот закон.
Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об "иноагентах".
По словам главы государства, она не допустит принятия закона, поскольку он отдаляет Грузию от вступления в Евросоюз.
Сегодня парламент Грузии проголосовал за скандальный проект об "иноагентах" уже в третьем чтении. Этот нормативно-правовой акт имеет сходство с тем, который принят в РФ.
Часть общества недовольна таким развитием событий и вышла на протест. СМИ писали о стычках митингующих с силовиками.
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