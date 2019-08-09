Руководящие должности в комитетах Рады будут сформированы по квотному принципу, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Депутаты от "Слуги народа" будут предлагаться на руководящие должности в парламентских комитетах

Руководящие должности в парламентских комитетах Верховного совета девятого созыва будут сформированы по принципу пропорциональности. Об этом заявил Дмитрий Разумков во время заседания подготовительной группы из числа вновь избранных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, распределение руководящих должностей в комитетах должно быть по квотному принципу.

"Сегодня было много вопросов относительно квотного принципа распределения руководящих должностей в комитетах пропорционального. Если я не ошибаюсь, руководящими должностями в комитетах глава, первый заместитель, секретарь.. Чаще всего, это два заместителя. Я хотел бы вам выразить позицию политической партии "Слуга народа". Наша позиция следующая. Мы действительно считаем, что распределение должно быть по квотному принципу... Это относительно квотного принципа, но с сохранением пропорционального принципа в комитетах. Я думаю, что это должно снять любые вопросы", - заявил Разумков.

По его словам, депутаты от "Слуги народа" будут предлагаться на руководящие должности в парламентских комитетах.

"Поскольку наших коллег в Верховной раде, по нашим подсчетам, 60%, мы будем декларировать в качестве предложений, от нашей политсилы будет или глава, или секретарь, или первый заместитель (парламентского комитета - ред.). Ведь не предусмотрено законом, не может представитель нашей политсилы занимать одновременно все позиции. И также мы будем предлагать в качестве заместителей комитетов своих коллег", - добавил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде девятого созыва предлагают сократить количество комитетов с 27 до 22.

Напомним, сегодня в ходе заседания группа избранных нардепов определилась с датой проведения первого заседания Совета 9 созыва. Так, обсуждались четыре даты: 20,27 и 29 августа, а также 3 сентября. Во время обсуждения было решено провести торжественное заседание новой Рады 29 августа.