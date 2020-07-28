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Закон об игорном бизнесе передали на подпись Зеленскому

Украина, Вторник 28 июля 2020 10:19
Закон об игорном бизнесе передали на подпись Зеленскому
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Документ уже подписал глава парламента Дмитрий Разумков

Закон о легализации игорного бизнеса во вторник, 28 июля, передали на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. Документ уже подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. В частности, 27 июля документ одобрил Разумков, а 28 июля его направили на подпись Зеленскому.

Отметим, 21 июля Рада отклонила три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе. Таким образом, парламентарии разблокировали подписание закона для Разумкова и соответственно для Зеленского.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в ВР могут попросить президента ветировать закон об игорном бизнесе; а после исправления замечаний документ планируют снова проголосовать.

Как писало РБК-Украина, 14 июля народные депутаты приняли во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса, несмотря на большое количество правок.

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Новости Украины Владимир Зеленскийигорный бизнесДмитрий Разумков
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