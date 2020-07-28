ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Закон про гральний бізнес передали на підпис Зеленському

Україна, Вівторок 28 липня 2020 10:19
Закон про гральний бізнес передали на підпис Зеленському
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Документ уже підписав глава парламенту Дмитро Разумков

Закон про легалізацію грального бізнесу у вівторок, 28 липня, передали на підпис главі держави Володимиру Зеленському. Документ уже підписав спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження документу - передано на підпис президенту. Зокрема, 27 липня документ схвалив Разумков, а 28 липня його направили на підпис Зеленському.

Відзначимо, 21 липня Рада відхилила три проекти постанов, які блокували підписання закону про гральний бізнес. Таким чином, парламентарії розблокували підписання закону для Разумкова і відповідно для Зеленського.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в ВР можуть попросити президента ветувати закон про гральний бізнес; а після виправлення зауважень документ планують знову проголосувати.

Як писало РБК-Україна, 14 липня народні депутати прийняли в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу, не дивлячись на велику кількість правок.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир Зеленськийигорный бизнесДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся