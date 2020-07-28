Закон про гральний бізнес передали на підпис Зеленському

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ уже підписав глава парламенту Дмитро Разумков

Закон про легалізацію грального бізнесу у вівторок, 28 липня, передали на підпис главі держави Володимиру Зеленському. Документ уже підписав спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження документу - передано на підпис президенту. Зокрема, 27 липня документ схвалив Разумков, а 28 липня його направили на підпис Зеленському.

Відзначимо, 21 липня Рада відхилила три проекти постанов, які блокували підписання закону про гральний бізнес. Таким чином, парламентарії розблокували підписання закону для Разумкова і відповідно для Зеленського.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в ВР можуть попросити президента ветувати закон про гральний бізнес; а після виправлення зауважень документ планують знову проголосувати.

Як писало РБК-Україна, 14 липня народні депутати прийняли в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу, не дивлячись на велику кількість правок.