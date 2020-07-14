В Раде могут попросить президента ветировать закон об игорном бизнесе

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Нардепы планируют устранить несколько технических разногласий

В Верховной раде могут попросить президента ветировать закон об игорном бизнесе. После исправления замечаний, закон планируют снова проголосовать.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас в законе существует несколько технических разногласий.

"Сейчас сведем это в кучу и посмотрим. Есть два сценария: первый сценарий все нормально и мы как-то технико-юридическими правками это исправим. Если нет, то будем просить президента с замечаниями для того, чтобы еще раз проголосовать", - заявил Арахамия.

Напомним, сегодня народные депутаты приняли во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса, несмотря на большое количество правок, в связи с чем рассмотрение законопроекта могли перенести на следующую сессию.

Согласно закону, за ведение игорного бизнеса без лицензии вводится уголовная ответственность, а именно штрафы до 680 тысяч гривен. За повторное нарушение будут штрафовать на сумму от 680 до 850 тысяч гривен. Также предусмотрена ответственность в виде лишения свободы.

При этом народные депутаты заблокировали подписание закона об игорном бизнесе.