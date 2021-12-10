Закон о госбюджете-2022 передали на подпись президенту

Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта №6000 на сайте парламента.
Верховная рада приняла документ 2 декабря, его поддержали 268 депутатов.
Доходы и расходы
Доходы госбюджета составят 1,322 трлн гривен, расходы - 1,498 трлн гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд гривен (3,5% от ВВП). Прогноз номинального ВВП составляет 5,369 трлн гривен. Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%.
Курс доллара
В бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.
Инфляция
Кабинет министров прогнозирует, что рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%,
Минимальная зарплата
Кабинет министров заложил в государственный бюджет на 2022 год незначительный рост минимальной зарплаты. Минималка вырастет на 200 гривен с 1 октября до 6700 гривен.