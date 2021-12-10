RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Закон про держбюджет-2022 передали на підпис президенту

Автор: Олександр Білоус

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав проект закону про державний бюджет України на 2022 рік. Документ передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроекту №6000 на сайті парламенту.

Верховна рада прийняла документ 2 грудня, його підтримали 268 депутатів.

Основні показники держбюджету-2022

Доходи і видатки

Доходи держбюджету складуть 1,322 трлн гривень, видатки - 1,498 трлн гривень. Дефіцит держбюджету складе 189 млрд гривень (3,5% від ВВП). Прогноз номінального ВВП становить 5,369 трлн гривень. Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%.

Курс долара

У бюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець року.

Інфляція

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання споживчих цін (грудень до грудня) складе 6,2%,

Мінімальна зарплата

Кабінет міністрів заклав до державного бюджету на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. Мінімалка зросте на 200 гривень з 1 жовтня до 6700 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДержбюджет