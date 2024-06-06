Рада ухвалила закон про дошкільну освіту: що зміниться у садочках для дітей і батьків

Основне про закон

Проект закону №8030 про дошкільну освіту було зареєстровано у Верховній Раді 13 вересня 2022 року.

Ініціаторами законопроекту виступила група народних депутатів на чолі з головою підкомітету ВРУ з питань раннього розвитку та дошкільної освіти комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій - Володимиром Вороновим.

Цілком логічно, що головним комітетом ВРУ з цього питання став саме комітет з питань освіти, науки та інновацій під керівництвом Сергія Бабака.

Проект закону №8030 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

21 березня 2023 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила його за основу.

"Україні вже давно потрібно реформувати дошкільну освіту. Тому ми пропонуємо чітко визначити форми її здобуття, форми дитячих садочків, педагогічну підтримку батьків та ще низку важливих змін. Впевнений, їх відчують усі учасники процесу - і педагоги, і батьки", - наголосив Воронов у процесі обговорення документа.

Нардеп від "Слуги народу" Володимир Воронов (фото: rada.gov.ua)

31 травня 2024 року комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій рекомендував народним обранцям ухвалити законопроект про дошкільну освіту у другому читанні та в цілому.

Мета закону та базові етапи дошкільної освіти

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №8030 було розроблено з метою удосконалення функціонування системи дошкільної освіти через:

урахування набутого за роки незалежності України інституційного досвіду

забезпечення рівного та безбар'єрного доступу кожного українця до якісної дошкільної освіти

впровадження альтернативних механізмів фінансування дошкільної освіти

охоплення дошкільною освітою та додатковою увагою держави дітей від самого народження

впровадження ідеї автономії закладу дошкільної освіти та академічної свободи педагога

розвиток закладів дошкільної освіти усіх форм власності та інших суб'єктів освітньої діяльності

підвищення якості дошкільної освіти

У порівняльній таблиці до законопроекту від 30 травня 2024 року уточнюється, що дошкільна освіта - процес і результат всебічного розвитку, виховання, навчання, соціалізації дітей та формування у них необхідних життєвих навичок і компетентностей до початку здобуття початкової освіти.

При цьому базові етапи дошкільної освіти були визначені на основі вікової періодизації розвитку дитини:

вік немовляти (до одного року)

ранній вік (від одного до трьох років)

молодший дошкільний вік (від трьох до чотирьох років)

середній дошкільний вік (від чотирьох до п'яти років)

старший дошкільний вік (від п'яти до шести (семи) років, або ж до восьми років - для дітей з особливими освітніми потребами)

Кожна дитина має право на освіту (ілюстративне фото: pixabay.com)

Що може змінитися для дітей і батьків

Для надання якісної та доступної дошкільної освіти всім дітям, документ пропонує, серед іншого:

дозволити створення за заявами батьків окремих груп із провадженням освітнього процесу мовою корінних народів або національних меншин (спільнот) поряд із державною мовою (в державних і комунальних закладах дошкільної освіти)

або національних меншин (спільнот) поряд із державною мовою (в державних і комунальних закладах дошкільної освіти) забезпечити дітям із порушенням слуху право на здобуття дошкільної освіти українською жестовою мовою

сприяти вивченню мов міжнародного спілкування (насамперед англійської) у державних і комунальних закладах освіти

у державних і комунальних закладах освіти заборонити всі форми дискримінації (у тому числі на підставі надання чи ненадання закладу дошкільної освіти благодійної допомоги)

(у тому числі на підставі надання чи ненадання закладу дошкільної освіти благодійної допомоги) облаштувати території, будівлі, споруди та приміщення закладів дошкільної освіти з урахуванням потреб і можливостей маломобільних груп населення

гарантувати кожному вихованцю безоплатне здобуття дошкільної освіти у державному, комунальному закладі з можливістю перебування в ньому за запитом батьків до 11 годин на день

створити умови для перебування дитини у закладі дошкільної освіти понад гарантований обсяг часу , але не більше 12 годин (на підставі звернення одного з батьків і за рішенням засновника державного, комунального закладу освіти), що може оплачуватися коштом засновника, батьків або ж з інших джерел, не заборонених законодавством (розмір оплати визначається засновником)

, але не більше 12 годин (на підставі звернення одного з батьків і за рішенням засновника державного, комунального закладу освіти), що може оплачуватися коштом засновника, батьків або ж з інших джерел, не заборонених законодавством (розмір оплати визначається засновником) забезпечити територіальну доступність дошкільної освіти для всіх її учасників і перевезення (за потреби) педагогічних працівників до садочків та у зворотному напрямку (до місця проживання)

(до місця проживання) створювювати і забезпечувати функціонування мобільних дитячих садків - для надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти за місцем проживання дітей на територіях, де не забезпечене безоплатне здобуття дошкільної освіти в інший спосіб

Садочок - важливий етап розвитку дитини (ілюстративне фото: pixabay.com)

надати дітям право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх , однак основною формою здобуття дошкільної освіти визначити очну (денну)

, однак основною формою здобуття дошкільної освіти визначити очну (денну) дозволити закладам дошкільної освіти за можливості (з урахуванням запитів батьків дітей і за рішенням засновника закладу) запроваджувати мережеву (дистанційну) форму здобуття освіти , або ж педагогічний патронаж

, або ж педагогічний патронаж дати право батькам організовувати здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти за сімейною (домашньою) формою

зараховувати дітей до комунальних закладів дошкільної освіти у затвердженій законом черговості (наприклад серед тих, хто проживає на території обслуговування відповідного закладу дошкільної освіти, це - діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України, діти у складних життєвих обставинах і на обліку в службах у справах дітей, діти, що постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, діти з особливими освітніми потребами, діти старшого дошкільного віку, діти військовослужбовців, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб, діти осіб, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, діти, рідні брати чи сестри яких вже навчаються у цьому садочку і т.ін.)

(наприклад серед тих, хто проживає на території обслуговування відповідного закладу дошкільної освіти, це - діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України, діти у складних життєвих обставинах і на обліку в службах у справах дітей, діти, що постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, діти з особливими освітніми потребами, діти старшого дошкільного віку, діти військовослужбовців, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб, діти осіб, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, діти, рідні брати чи сестри яких вже навчаються у цьому садочку і т.ін.) якщо дитина не отримала місця для здобуття дошкільної освіти у комунальному закладі дошкільної освіти, на території обслуговування якого проживає - зобов'язати відповідний орган управління у сфері освіти надати її батькам (за зверненням) перелік суб'єктів освітньої діяльності, які забезпечують здобуття дошкільної освіти, або ж перелік садочків, які мають вільні місця

(за зверненням) перелік суб'єктів освітньої діяльності, які забезпечують здобуття дошкільної освіти, або ж надати батькам дитини дошкільного віку право на отримання педагогічної підтримки (шляхом педагогічних, психологічних або інформаційних консультацій, проведення освітніх заходів тощо)

(шляхом педагогічних, психологічних або інформаційних консультацій, проведення освітніх заходів тощо) дозволити закладам дошкільної освіти організовувати (відповідно до законодавства) медичне обслуговування вихованців - медичними працівниками закладів дошкільної освіти, закладів охорони здоров'я чи фізичних осіб-підприємців (які провадять господарську діяльність з медичної практики)

(відповідно до законодавства) - медичними працівниками закладів дошкільної освіти, закладів охорони здоров'я чи фізичних осіб-підприємців (які провадять господарську діяльність з медичної практики) дозволити батькам бути присутніми поряд зі своїми дітьми під час освітнього процесу (за попереднім погодженням з керівником закладу дошкільної освіти)

(за попереднім погодженням з керівником закладу дошкільної освіти) зобов'язати педагогічних працівників систематично (щонайменше один раз на п'ять років) підвищувати кваліфікацію з надання психологічної допомоги та підтримки дітей, домедичної допомоги, забезпечення безпеки дітей, вдосконалення цифрових навичок тощо

Кваліфікація вихователів може впливати на рівень розвитку дітей (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як проголосували народні депутати

У четвер, 6 червня, законопроект №8030 було винесено на розгляд Верховної Ради у другому читанні.

За результатами голосування народних депутатів, документ було схвалено в цілому 299 голосами.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі "Залізний нардеп".

Результати голосування за проект закону №8030 (скріншот: t.me/yzheleznyak)