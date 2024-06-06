Рада приняла закон о дошкольном образовании: что изменится в садиках для детей и родителей

Основное о законе

Проект закона №8030 о дошкольном образовании был зарегистрирован в Верховной Раде 13 сентября 2022 года.

Инициаторами законопроекта выступила группа народных депутатов во главе с главой подкомитета ВРУ по вопросам раннего развития и дошкольного образования комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций - Владимиром Вороновым.

Вполне логично, что главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал именно комитет по образованию, науке и инновациям под руководством Сергея Бабака.

Проект закона №8030 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

21 марта 2023 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и одобрила его за основу.

"Украине уже давно нужно реформировать дошкольное образование. Поэтому мы предлагаем четко определить формы его получения, формы детских садов, педагогическую поддержку родителей и еще ряд важных изменений. Уверен, их ощутят все участники процесса - и педагоги, и родители", - подчеркнул Воронов в процессе обсуждения документа.

Нардеп от "Слуги народа" Владимир Воронов (фото: rada.gov.ua)

31 мая 2024 года комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал народным избранникам принять законопроект о дошкольном образовании во втором чтении и в целом.

Цель закона и базовые этапы дошкольного образования

Согласно пояснительной записке проект закона №8030 был разработан с целью усовершенствования функционирования системы дошкольного образования путем:

учета приобретенного за годы независимости Украины институционального опыта

обеспечения равного и безбарьерного доступа каждого украинца к качественному дошкольному образованию

внедрения альтернативных механизмов финансирования дошкольного образования

охвата дошкольным образованием и дополнительным вниманием государства детей с самого рождения

внедрения идеи автономии заведения дошкольного образования и академической свободы педагога

развития учреждений дошкольного образования всех форм собственности и других субъектов образовательной деятельности

повышения качества дошкольного образования

В сравнительной таблице к законопроекту от 30 мая 2024 года уточняется, что дошкольное образование - процесс и результат всестороннего развития, воспитания, обучения, социализации детей и формирования у них необходимых жизненных навыков и компетентностей до начала получения начального образования.

При этом базовые этапы дошкольного образования были определены на основе возрастной периодизации развития ребенка:

возраст младенца (до одного года)

ранний возраст (от одного до трех лет)

младший дошкольный возраст (от трех до четырех лет)

средний дошкольный возраст (от четырех до пяти лет)

старший дошкольный возраст (от пяти до шести (семи) лет, или же до восьми лет - для детей с особыми образовательными потребностями)

Каждый ребенок имеет право на образование (иллюстративное фото: pixabay.com)

Что может измениться для детей и родителей

Для предоставления качественного и доступного дошкольного образования всем детям документ предлагает, среди прочего:

разрешить создание по заявлениям родителей отдельных групп с осуществлением образовательного процесса на языке коренных народов или национальных меньшинств (сообществ) наряду с государственным языком (в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования)

или национальных меньшинств (сообществ) наряду с государственным языком (в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования) обеспечить детям с нарушением слуха право на получение дошкольного образования на украинском жестовом языке

способствовать изучению языков международного общения (прежде всего английского) в государственных и коммунальных учебных заведениях

в государственных и коммунальных учебных заведениях запретить все формы дискриминации (в том числе на основании предоставления или неоказания заведению дошкольного образования благотворительной помощи)

(в том числе на основании предоставления или неоказания заведению дошкольного образования благотворительной помощи) обустроить территории, здания, сооружения и помещения заведений дошкольного образования с учетом потребностей и возможностей маломобильных групп населения

гарантировать каждому воспитаннику бесплатное получение дошкольного образования в государственном, коммунальном заведении с возможностью пребывания в нем по запросу родителей до 11 часов в день

создать условия для пребывания ребенка в учреждении дошкольного образования сверх гарантированного объема времени , но не более 12 часов (на основании обращения одного из родителей и по решению учредителя государственного, коммунального учебного заведения), что может оплачиваться на средства учредителя, родителей или из других источников, не запрещенных законодательством (размер оплаты определяется учредителем)

, но не более 12 часов (на основании обращения одного из родителей и по решению учредителя государственного, коммунального учебного заведения), что может оплачиваться на средства учредителя, родителей или из других источников, не запрещенных законодательством (размер оплаты определяется учредителем) обеспечить территориальную доступность дошкольного образования для всех его участников и перевозку (при необходимости) педагогических работников в сады и обратно (к месту жительства)

(к месту жительства) создавать и обеспечивать функционирование мобильных детских садов - для предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного образования по месту жительства детей на территориях, где не обеспечено бесплатное получение дошкольного образования другим способом

Садик - важный этап развития ребенка (иллюстративное фото: pixabay.com)

предоставить детям право получать образование в разных формах или сочетая их , однако основной формой получения дошкольного образования определить очное (дневное)

, однако основной формой получения дошкольного образования определить очное (дневное) разрешить заведениям дошкольного образования по возможности (с учетом запросов родителей детей и по решению учредителя заведения) вводить сетевую (дистанционную) форму получения образования или же педагогический патронаж

или же педагогический патронаж дать право родителям организовывать получение их детьми дошкольного образования в семейной (домашней) форме

зачислять детей в коммунальные учреждения дошкольного образования в утвержденной законом очередности (например среди проживающих на территории обслуживания соответствующего учреждения дошкольного образования, это - дети сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, дети в сложных жизненных обстоятельствах и на учете в службах по делам детей, дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, дети с особыми образовательными потребностями, дети старшего дошкольного возраста, дети военнослужащих, дети из числа внутренне перемещенных лиц, дети лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, дети, родные братья или сестры которых уже учатся в этом садике и т.д.)

(например среди проживающих на территории обслуживания соответствующего учреждения дошкольного образования, это - дети сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, дети в сложных жизненных обстоятельствах и на учете в службах по делам детей, дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, дети с особыми образовательными потребностями, дети старшего дошкольного возраста, дети военнослужащих, дети из числа внутренне перемещенных лиц, дети лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, дети, родные братья или сестры которых уже учатся в этом садике и т.д.) если ребенок не получил места для получения дошкольного образования в коммунальном заведении дошкольного образования, на территории обслуживания которого проживает - обязать соответствующий орган управления в сфере образования предоставить его родителям (по обращению) перечень субъектов образовательной деятельности, обеспечивающих получение дошкольного образования, или же перечень садов, имеющих свободные места

(по обращению) перечень субъектов образовательной деятельности, обеспечивающих получение дошкольного образования, или же предоставить родителям ребенка дошкольного возраста право на получение педагогической поддержки (путем педагогических, психологических или информационных консультаций, проведения образовательных мероприятий и т.д.)

(путем педагогических, психологических или информационных консультаций, проведения образовательных мероприятий и т.д.) разрешить учреждениям дошкольного образования организовывать (в соответствии с законодательством) медицинское обслуживание воспитанников - медицинскими работниками учреждений дошкольного образования, учреждений здравоохранения или физических лиц-предпринимателей (которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике)

(в соответствии с законодательством) - медицинскими работниками учреждений дошкольного образования, учреждений здравоохранения или физических лиц-предпринимателей (которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике) разрешить родителям присутствовать рядом со своими детьми во время образовательного процесса (по предварительному согласованию с руководителем заведения дошкольного образования)

(по предварительному согласованию с руководителем заведения дошкольного образования) обязать педагогических работников систематически (по меньшей мере один раз в пять лет) повышать квалификацию по оказанию психологической помощи и поддержки детей, домедицинской помощи, обеспечению безопасности детей, совершенствованию цифровых навыков и т.п.

Квалификация воспитателей может оказывать влияние на уровень развития детей (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как проголосовали народные депутаты

В четверг, 6 июня, законопроект №8030 был вынесен на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении.

По результатам голосования народных депутатов документ был принят в целом 299 голосами.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале "Залізний нардеп".

Результаты голосования за проект закона №8030 (скриншот: t.me/yzheleznyak)