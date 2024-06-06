Рада приняла закон о дошкольном образовании: что изменится в садиках для детей и родителей

Основное о законе
Проект закона №8030 о дошкольном образовании был зарегистрирован в Верховной Раде 13 сентября 2022 года.
Инициаторами законопроекта выступила группа народных депутатов во главе с главой подкомитета ВРУ по вопросам раннего развития и дошкольного образования комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций - Владимиром Вороновым.
Вполне логично, что главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал именно комитет по образованию, науке и инновациям под руководством Сергея Бабака.
Проект закона №8030 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
21 марта 2023 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и одобрила его за основу.
"Украине уже давно нужно реформировать дошкольное образование. Поэтому мы предлагаем четко определить формы его получения, формы детских садов, педагогическую поддержку родителей и еще ряд важных изменений. Уверен, их ощутят все участники процесса - и педагоги, и родители", - подчеркнул Воронов в процессе обсуждения документа.
Нардеп от "Слуги народа" Владимир Воронов (фото: rada.gov.ua)
31 мая 2024 года комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал народным избранникам принять законопроект о дошкольном образовании во втором чтении и в целом.
Цель закона и базовые этапы дошкольного образования
Согласно пояснительной записке проект закона №8030 был разработан с целью усовершенствования функционирования системы дошкольного образования путем:
- учета приобретенного за годы независимости Украины институционального опыта
- обеспечения равного и безбарьерного доступа каждого украинца к качественному дошкольному образованию
- внедрения альтернативных механизмов финансирования дошкольного образования
- охвата дошкольным образованием и дополнительным вниманием государства детей с самого рождения
- внедрения идеи автономии заведения дошкольного образования и академической свободы педагога
- развития учреждений дошкольного образования всех форм собственности и других субъектов образовательной деятельности
- повышения качества дошкольного образования
В сравнительной таблице к законопроекту от 30 мая 2024 года уточняется, что дошкольное образование - процесс и результат всестороннего развития, воспитания, обучения, социализации детей и формирования у них необходимых жизненных навыков и компетентностей до начала получения начального образования.
При этом базовые этапы дошкольного образования были определены на основе возрастной периодизации развития ребенка:
- возраст младенца (до одного года)
- ранний возраст (от одного до трех лет)
- младший дошкольный возраст (от трех до четырех лет)
- средний дошкольный возраст (от четырех до пяти лет)
- старший дошкольный возраст (от пяти до шести (семи) лет, или же до восьми лет - для детей с особыми образовательными потребностями)
Каждый ребенок имеет право на образование (иллюстративное фото: pixabay.com)
Что может измениться для детей и родителей
Для предоставления качественного и доступного дошкольного образования всем детям документ предлагает, среди прочего:
- разрешить создание по заявлениям родителей отдельных групп с осуществлением образовательного процесса на языке коренных народов или национальных меньшинств (сообществ) наряду с государственным языком (в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования)
- обеспечить детям с нарушением слуха право на получение дошкольного образования на украинском жестовом языке
- способствовать изучению языков международного общения (прежде всего английского) в государственных и коммунальных учебных заведениях
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запретить все формы дискриминации (в том числе на основании предоставления или неоказания заведению дошкольного образования благотворительной помощи)
- обустроить территории, здания, сооружения и помещения заведений дошкольного образования с учетом потребностей и возможностей маломобильных групп населения
- гарантировать каждому воспитаннику бесплатное получение дошкольного образования в государственном, коммунальном заведении с возможностью пребывания в нем по запросу родителей до 11 часов в день
- создать условия для пребывания ребенка в учреждении дошкольного образования сверх гарантированного объема времени, но не более 12 часов (на основании обращения одного из родителей и по решению учредителя государственного, коммунального учебного заведения), что может оплачиваться на средства учредителя, родителей или из других источников, не запрещенных законодательством (размер оплаты определяется учредителем)
- обеспечить территориальную доступность дошкольного образования для всех его участников и перевозку (при необходимости) педагогических работников в сады и обратно (к месту жительства)
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создавать и обеспечивать функционирование мобильных детских садов - для предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного образования по месту жительства детей на территориях, где не обеспечено бесплатное получение дошкольного образования другим способом
Садик - важный этап развития ребенка (иллюстративное фото: pixabay.com)
- предоставить детям право получать образование в разных формах или сочетая их, однако основной формой получения дошкольного образования определить очное (дневное)
- разрешить заведениям дошкольного образования по возможности (с учетом запросов родителей детей и по решению учредителя заведения) вводить сетевую (дистанционную) форму получения образования или же педагогический патронаж
- дать право родителям организовывать получение их детьми дошкольного образования в семейной (домашней) форме
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зачислять детей в коммунальные учреждения дошкольного образования в утвержденной законом очередности (например среди проживающих на территории обслуживания соответствующего учреждения дошкольного образования, это - дети сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, дети в сложных жизненных обстоятельствах и на учете в службах по делам детей, дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, дети с особыми образовательными потребностями, дети старшего дошкольного возраста, дети военнослужащих, дети из числа внутренне перемещенных лиц, дети лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, дети, родные братья или сестры которых уже учатся в этом садике и т.д.)
- если ребенок не получил места для получения дошкольного образования в коммунальном заведении дошкольного образования, на территории обслуживания которого проживает - обязать соответствующий орган управления в сфере образования предоставить его родителям (по обращению) перечень субъектов образовательной деятельности, обеспечивающих получение дошкольного образования, или же перечень садов, имеющих свободные места
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предоставить родителям ребенка дошкольного возраста право на получение педагогической поддержки (путем педагогических, психологических или информационных консультаций, проведения образовательных мероприятий и т.д.)
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разрешить учреждениям дошкольного образования организовывать (в соответствии с законодательством) медицинское обслуживание воспитанников - медицинскими работниками учреждений дошкольного образования, учреждений здравоохранения или физических лиц-предпринимателей (которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике)
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разрешить родителям присутствовать рядом со своими детьми во время образовательного процесса (по предварительному согласованию с руководителем заведения дошкольного образования)
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обязать педагогических работников систематически (по меньшей мере один раз в пять лет) повышать квалификацию по оказанию психологической помощи и поддержки детей, домедицинской помощи, обеспечению безопасности детей, совершенствованию цифровых навыков и т.п.
Квалификация воспитателей может оказывать влияние на уровень развития детей (иллюстративное фото: pixabay.com)
Как проголосовали народные депутаты
В четверг, 6 июня, законопроект №8030 был вынесен на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении.
По результатам голосования народных депутатов документ был принят в целом 299 голосами.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале "Залізний нардеп".
Результаты голосования за проект закона №8030 (скриншот: t.me/yzheleznyak)