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Рада приняла закон о дошкольном образовании: что изменится в садиках для детей и родителей

Реформа дошкольного образования - важный шаг (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Реформа системы образования в Украине продолжается. Учитывая это, народные депутаты рассмотрели и приняли 299 голосами проект закона №8030 о дошкольном образовании, который имеет целью создать максимально благоприятные условия для стремительного развития качественного и доступного дошкольного образования, а также обеспечить и сбалансировать интересы всех участников образовательного процесса.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и предложениях его инициаторов.

Основное о законе

Проект закона №8030 о дошкольном образовании был зарегистрирован в Верховной Раде 13 сентября 2022 года.

Инициаторами законопроекта выступила группа народных депутатов во главе с главой подкомитета ВРУ по вопросам раннего развития и дошкольного образования комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций - Владимиром Вороновым.

Вполне логично, что главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал именно комитет по образованию, науке и инновациям под руководством Сергея Бабака.

Проект закона №8030 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

21 марта 2023 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и одобрила его за основу.

"Украине уже давно нужно реформировать дошкольное образование. Поэтому мы предлагаем четко определить формы его получения, формы детских садов, педагогическую поддержку родителей и еще ряд важных изменений. Уверен, их ощутят все участники процесса - и педагоги, и родители", - подчеркнул Воронов в процессе обсуждения документа.

Нардеп от "Слуги народа" Владимир Воронов (фото: rada.gov.ua)

31 мая 2024 года комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал народным избранникам принять законопроект о дошкольном образовании во втором чтении и в целом.

Цель закона и базовые этапы дошкольного образования

Согласно пояснительной записке проект закона №8030 был разработан с целью усовершенствования функционирования системы дошкольного образования путем:

  • учета приобретенного за годы независимости Украины институционального опыта
  • обеспечения равного и безбарьерного доступа каждого украинца к качественному дошкольному образованию
  • внедрения альтернативных механизмов финансирования дошкольного образования
  • охвата дошкольным образованием и дополнительным вниманием государства детей с самого рождения
  • внедрения идеи автономии заведения дошкольного образования и академической свободы педагога
  • развития учреждений дошкольного образования всех форм собственности и других субъектов образовательной деятельности
  • повышения качества дошкольного образования

В сравнительной таблице к законопроекту от 30 мая 2024 года уточняется, что дошкольное образование - процесс и результат всестороннего развития, воспитания, обучения, социализации детей и формирования у них необходимых жизненных навыков и компетентностей до начала получения начального образования.

При этом базовые этапы дошкольного образования были определены на основе возрастной периодизации развития ребенка:

  • возраст младенца (до одного года)
  • ранний возраст (от одного до трех лет)
  • младший дошкольный возраст (от трех до четырех лет)
  • средний дошкольный возраст (от четырех до пяти лет)
  • старший дошкольный возраст (от пяти до шести (семи) лет, или же до восьми лет - для детей с особыми образовательными потребностями)

Каждый ребенок имеет право на образование (иллюстративное фото: pixabay.com)

Что может измениться для детей и родителей

Для предоставления качественного и доступного дошкольного образования всем детям документ предлагает, среди прочего:

  • разрешить создание по заявлениям родителей отдельных групп с осуществлением образовательного процесса на языке коренных народов или национальных меньшинств (сообществ) наряду с государственным языком (в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования)
  • обеспечить детям с нарушением слуха право на получение дошкольного образования на украинском жестовом языке
  • способствовать изучению языков международного общения (прежде всего английского) в государственных и коммунальных учебных заведениях
  • запретить все формы дискриминации (в том числе на основании предоставления или неоказания заведению дошкольного образования благотворительной помощи)
  • обустроить территории, здания, сооружения и помещения заведений дошкольного образования с учетом потребностей и возможностей маломобильных групп населения
  • гарантировать каждому воспитаннику бесплатное получение дошкольного образования в государственном, коммунальном заведении с возможностью пребывания в нем по запросу родителей до 11 часов в день
  • создать условия для пребывания ребенка в учреждении дошкольного образования сверх гарантированного объема времени, но не более 12 часов (на основании обращения одного из родителей и по решению учредителя государственного, коммунального учебного заведения), что может оплачиваться на средства учредителя, родителей или из других источников, не запрещенных законодательством (размер оплаты определяется учредителем)
  • обеспечить территориальную доступность дошкольного образования для всех его участников и перевозку (при необходимости) педагогических работников в сады и обратно (к месту жительства)
  • создавать и обеспечивать функционирование мобильных детских садов - для предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного образования по месту жительства детей на территориях, где не обеспечено бесплатное получение дошкольного образования другим способом

Садик - важный этап развития ребенка (иллюстративное фото: pixabay.com)

  • предоставить детям право получать образование в разных формах или сочетая их, однако основной формой получения дошкольного образования определить очное (дневное)
  • разрешить заведениям дошкольного образования по возможности (с учетом запросов родителей детей и по решению учредителя заведения) вводить сетевую (дистанционную) форму получения образования или же педагогический патронаж
  • дать право родителям организовывать получение их детьми дошкольного образования в семейной (домашней) форме
  • зачислять детей в коммунальные учреждения дошкольного образования в утвержденной законом очередности (например среди проживающих на территории обслуживания соответствующего учреждения дошкольного образования, это - дети сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, дети в сложных жизненных обстоятельствах и на учете в службах по делам детей, дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, дети с особыми образовательными потребностями, дети старшего дошкольного возраста, дети военнослужащих, дети из числа внутренне перемещенных лиц, дети лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, дети, родные братья или сестры которых уже учатся в этом садике и т.д.)
  • если ребенок не получил места для получения дошкольного образования в коммунальном заведении дошкольного образования, на территории обслуживания которого проживает - обязать соответствующий орган управления в сфере образования предоставить его родителям (по обращению) перечень субъектов образовательной деятельности, обеспечивающих получение дошкольного образования, или же перечень садов, имеющих свободные места
  • предоставить родителям ребенка дошкольного возраста право на получение педагогической поддержки (путем педагогических, психологических или информационных консультаций, проведения образовательных мероприятий и т.д.)
  • разрешить учреждениям дошкольного образования организовывать (в соответствии с законодательством) медицинское обслуживание воспитанников - медицинскими работниками учреждений дошкольного образования, учреждений здравоохранения или физических лиц-предпринимателей (которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике)
  • разрешить родителям присутствовать рядом со своими детьми во время образовательного процесса (по предварительному согласованию с руководителем заведения дошкольного образования)
  • обязать педагогических работников систематически (по меньшей мере один раз в пять лет) повышать квалификацию по оказанию психологической помощи и поддержки детей, домедицинской помощи, обеспечению безопасности детей, совершенствованию цифровых навыков и т.п.

Квалификация воспитателей может оказывать влияние на уровень развития детей (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как проголосовали народные депутаты

В четверг, 6 июня, законопроект №8030 был вынесен на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении.

По результатам голосования народных депутатов документ был принят в целом 299 голосами.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале "Залізний нардеп".

Результаты голосования за проект закона №8030 (скриншот: t.me/yzheleznyak)

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если в садике требуют справку с работы от родителей.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №8030.

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