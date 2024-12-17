Закон про добудову двох майже готових енергоблоків Хмельницької АЕС відклали

Таке рішення ухвалили на вимогу опозиційних партій, які саботують будівництво додаткових генеруючих потужностей.

Перенесення розгляду закону відкладає введення в експлуатацію двох додаткових енергоблоків загальною потужністю 2,2 ГВт.

Вся атомна енергетика на 100% належить державі і забезпечує пільговий тариф на електроенергію для населення, який в кілька разів нижчий за ринкову ціну.

Рішення про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС Кабінет Міністрів ухвалив ще в квітні 2024 року. Однак через протидію опозиційних сил та лобістів приватних компаній, законопроект досі не розглянутий.