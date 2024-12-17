RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Закон о достройке двух почти готовых энергоблоков Хмельницкой АЭС отложили

Фото: закон о достройке двух почти готовых энергоблоков Хмельницкой АЭС отложили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада отложила рассмотрение проекта закона о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и на 25% соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко.

Такое решение приняли по требованию оппозиционных партий, которые саботируют строительство дополнительных генерирующих мощностей.

Перенос рассмотрения закона откладывает введение в эксплуатацию двух дополнительных энергоблоков общей мощностью 2,2 ГВт.

Вся атомная энергетика на 100% принадлежит государству и обеспечивает льготный тариф на электроэнергию для населения, который в несколько раз ниже рыночной цены.

Решение о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС Кабинет Министров принял еще в апреле 2024 года. Однако из-за противодействия оппозиционных сил и лоббистов частных компаний, законопроект до сих пор не рассмотрен.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая АЭСВерховная рада