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Закон про добудову двох майже готових енергоблоків Хмельницької АЕС відклали

Вівторок 17 грудня 2024 14:24
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Закон про добудову двох майже готових енергоблоків Хмельницької АЕС відклали Фото: закон про добудову двох майже готових енергоблоків Хмельницької АЕС відклали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада відклала розгляд проєкту закону про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які готові на 80% та на 25% відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар депутата від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко.

Таке рішення ухвалили на вимогу опозиційних партій, які саботують будівництво додаткових генеруючих потужностей.

Перенесення розгляду закону відкладає введення в експлуатацію двох додаткових енергоблоків загальною потужністю 2,2 ГВт.

Вся атомна енергетика на 100% належить державі і забезпечує пільговий тариф на електроенергію для населення, який в кілька разів нижчий за ринкову ціну.

Рішення про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС Кабінет Міністрів ухвалив ще в квітні 2024 року. Однак через протидію опозиційних сил та лобістів приватних компаній, законопроект досі не розглянутий.

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