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Закон о достройке двух почти готовых энергоблоков Хмельницкой АЭС отложили

Вторник 17 декабря 2024 14:24
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Закон о достройке двух почти готовых энергоблоков Хмельницкой АЭС отложили Фото: закон о достройке двух почти готовых энергоблоков Хмельницкой АЭС отложили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада отложила рассмотрение проекта закона о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и на 25% соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко.

Такое решение приняли по требованию оппозиционных партий, которые саботируют строительство дополнительных генерирующих мощностей.

Перенос рассмотрения закона откладывает введение в эксплуатацию двух дополнительных энергоблоков общей мощностью 2,2 ГВт.

Вся атомная энергетика на 100% принадлежит государству и обеспечивает льготный тариф на электроэнергию для населения, который в несколько раз ниже рыночной цены.

Решение о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС Кабинет Министров принял еще в апреле 2024 года. Однако из-за противодействия оппозиционных сил и лоббистов частных компаний, законопроект до сих пор не рассмотрен.

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Хмельницкая АЭС Верховная рада
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