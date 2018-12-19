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Закон о дипломатической службе сделает ее динамичной, - Порошенко

Новости » Политика    19.12.2018 - 11:38
Закон о дипломатической службе сделает ее динамичной, - Порошенко
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Закон был опубликован в издании "Голос Украины" 19 июня

Закон о дипломатической службе сегодня, 19 декабря 2018 года, вступил в силу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Петра Порошенко в Тwitter.

Так, Порошенко выразил уверенность, что закон о дипломатической службе сделает дипломатическую службу Украины динамичной, эффективной и вооруженной.

"Поздравляю дипломатов с вступлением в силу разработанного по моей инициативе закона о дипломатической службе! Верю, что он сделает нашу дипломатическую службу динамичной, эффективной и вооруженной. Совместными усилиями - обязательно победим!", - написал он.

Закон о дипломатической службе сделает ее динамичной, - Порошенко

Напомним, закон "О дипломатической службе" был опубликован в издании "Голос Украины" 19 июня. Согласно переходным положениям документа, он вступает в силу через шесть месяцев после дня опубликования.

Также сообщалось, что Порошенко подписал закон о дипломатической службе 15 июня.

Закон определяет правовые основы и порядок организации дипломатической службы как составной части государственной службы, а также особенности ее прохождения и правовой статус служащих. Документ также закрепляет особенности деятельности органов дипломатической службы, поступление на дипломатическую службу, определение порядка ее прохождения и прекращения.

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